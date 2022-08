Il Ftse Mib si sta comportando in maniera tecnicamente eccellente: occhi puntati su Powell. Quali scenari? La view di Pietro Paciello.

Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.

Il Ftse Mib sta risalendo la china dopo aver avvicinato area 22.000, ma il recupero appare poco convinto. Cosa può dirci?

I mercati più o meno hanno fatto quello che dovevano fare e ora incombe l'intervento del presidente Powell al simposio di Jacksone Hole.

Prevale quindi un clima attendista, tutto sommato più che giustificato, con Piazza Affari che non è esente da questo contesto.

Il Ftse Mib si sta comportando in maniera tecnicamente eccellente, perchè se è vero che ha sentito la resistenza in area 23.200, dove avevamo indicato l'opportunità di chiudere le posizioni long e andare short, è altresì vero che la discesa verso area 22.000 ha portato ad approcciare un bellissimo supporto dinamico di breve.

La discesa per il momento si è fermata lì e a questo punto, compatibilmente con quello che dirà Powell domani, un'eventuale chiusura del Ftse Mib sopra area 23.000 darebbe un forte segnale long.

Al contrario un abbandono di area 22.000, farebbe ripartire la dinamica ribassista in atto, per quanto la stessa sia moderata.

Occhio quindi ai 22.000 e ai 23.000 punti, due soglie al di sotto e al di sopra delle quali il Ftse Mib vedrà un nuovo movimento direzionale.

Abbiamo moderatamente interrotto una dinamica ribassista sul primo supporto incontrato e a mio parere nel breve può succedere di tutto, mentre nel medio-lungo propenderei per una view ribassista, quindi per il Ftse Mib vedrei una violazione di area 22.000 e un'accelerazione al ribasso oltre tale soglia.

ENI e Tenaris oggi sono i migliori del Ftse Mib, sostenuti dal rialzo del petrolio. Cosa può dirci di questi due titoli?

Su ENI abbiamo una doppia dinamica: il titolo recupera molto bene alla luce della bellissima spinta rialzista del petrolio, ma a ciò si è aggiunta la scoperta di un giacimento vicino Cipro.

Questo ha dato ulteriore vivacità al titolo in un contesto in cui il mondo e l'Europa in particolare chiede gas.

Perfetta la tenuta di area 11,6 euro da cui è partito l'ultimo allungo e ora bisogna monitorare con attenzione anche 11,9 euro, sotto cui la dinamica rialzista di ENI andrebbe un po' a spegnersi.

Nel breve attenzione perchè ENI disegna una divergenza ribassista e quindi non escluderei un test di area 12/11,9 euro.

Tenaris sfrutta il recente rialzo del petrolio e segnaliamo anche in questo caso un bel supporto dinamico di breve su cui il titolo sta lavorando con molta precisione.

Il titolo è ben impostato al rialzo, sicuramente in ipercomprato, ma fino a quando si manterrà sopra area 12,9 euro non ci sono motivi di aver paura. Sotto i 12,9 euro Tenaris correggerà verso quota 11,8 euro.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Leonardo e quali strategie ci può suggerire?

Per Leonardo segnaliamo una perdita di forza relativa, dovuta quasi alla stanchezza e all'abitudine all'evento bellico che ne ha favorito l'ascesa.

Credo che il titolo continuerà a correggere verso il precedente massimo relativo in area 8 euro.

Raggiunta quella soglia, probabilmente si potrò dare una zampata rialzista in un disegno di medio-lungo termine, mentre nel brevissimo un'eventuale chiusura giornaliera sopra 8,78 euro potrebbe far scattare un long per Leonardo.

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Piazza Affari?

Uno sguardo a Generali che viene da una tenuta di lungo termine molto significativa, allorquando a fine luglio ha testato i 13,8 euro da cui è ripartito al rialzo.

In questo momento il titolo tende a corregge, soffrendo la fase di debolezza complessiva di Piazza Affari.

Generali resta impostato al rialzo: si potrebbe avere un eventuale ritorno in area 14 euro, dove si potrebbe provare un ingresso long, oppure il superamento dei recenti top in area 15,7 euro darebbe la stura a un movimento direzionale rialzista definitivo.