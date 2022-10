Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, trader-Directa SIM, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib è tornato sotto quota 21.000 punti. C'è il rischio di nuovi ribassi o si aspetta una ripresa?

Nella mia newsletter ho spiegato perchè la mia chiave di lettura è tale per cui io dico che forse il dato sul lavoro USA diffuso venerdì scorso, che ha fatto malissimo ai mercati, in realtà è un aggiornamento che va riletto alla luce di alcuni fattori.

La paga oraria è un po' scesa a settembre negli Stati, i pay-rolls sono aumentati e la disoccupazione è calata.

I posti di lavoro vacanti sono stati meno di quello che ci si aspettava e questo vuole dire che negli Stati Uniti c'è della gente che prima non pensava nemmeno a lavorare, specie per fare i lavori meno ambiti, mentre ora li accetta.

I mercati finanziari hanno patito dopo il dato USA e non escludo che continuino a mostrare tensioni nel breve.

Il focus ora è sull'inflazione USA di giovedì e sull'inizio della prossima stagione delle trimestrali societarie, per vedere se ci sarà qualcosa che farà tornare in auge gli ottimisti.

Personalmente non sono molto ottimista per i mercati azionari nel breve, perchè stiamo andando verso una recessione molto significativa.

Parlando di Piazza Affari, tra alti e bassi mi aspetto che il Ftse Mib vada a testare i minimi dell'anno poco sotto i 20.200 punti.

La partita però me la gioco più sull'S&P500 che sul Ftse Mib, fermo restando che non sono affatto ottimista sulle Borse.

Visto il recente andamento dei prezzi del petrolio, quali indicazioni ci può fornire per due titoli oil come ENI e Tenaris?

ENI deve superare i 12 euro per tornare ad avere appeal, quindi non interverrei prima della violazione della soglia appena indicata.

Sopra i 12 euro il titolo può salire verso i 12,2 e i 12,5 euro, mentre il primo supporto utile è poco sopra gli 11 euro.

Tenaris deve spingersi oltre i 15 euro per poter allungare il passo verso il target successivo dei 16 euro.

Segnalo che il titolo al momento è lontano dal supporto che possiamo individuare a 12,15 euro.

Nel settore bancario ci sono dei titoli che meritano di essere seguiti più di altri in questa fase?

Tra i bancari segnalo Unicredit che non ha un brutto grafico e potrebbe rivelarsi interessante se le banche dovessero muoversi verso l'alto.

Il titolo deve andare sopra gli 11,3 euro per salire ancora, visto che oltre il livello appena indicato si apriranno scenari interessanti, segnalando che il supporto è intorno ai 10,1 euro.

Generali offre spunti interessanti alla luce dei recenti ribassi?

Generali è su un livello ostico, ma è la terza volta che ci ritorna dopo averlo avvicinato già a giugno e a luglio.

Invito a fare attenzione perchè se il titolo dovesse mollare i livelli attuali e scendere in area 13,5 euro, vorrà dire che avrà rotto l'argine.

Lo scenario sarebbe quindi pericoloso, motivo per cui per Generali aspetterei la formazione di una bella V prima di intervenire.