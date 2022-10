Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, trader-Directa SIM, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib sta allungando ancora il passo ed è giunto al test dei 22.000 punti, Ci sono le condizioni per salire ancora nel breve?

I mercati azionari sono di nuovo in una fase poco razionale, cioè si sono nuovamente disallineati dalla situazione contingente, con la complicità delle ultime trimestrali societarie.

Fino a ora i conti non hanno raccontato di aziende che vanno male, almeno in prevalenza e questo comporta che sul mercato ora ci sono tanti attori provati dal ribasso e stavolta non sono più solo i piccoli investitori, ma anche diversi gestori sono provati.

Questi ultimi hanno grande bisogno di fare performance e il mercato lo sa che la storia va da una parte, ma in qualche modo spera sempre nel miracolo dell'ultimo istante.

Quella attuale è una stagione molto importante per le Borse, visto che si avvicina il tipico rally di Natale, ed è facile che chi vede fragili segnali di rialzo, si butta subito sul mercato.

Anche se gli ultimi dati macro sono negativi, si pensi agli indici PMI che segnalano di fatto l'arrivo di una recessione, le trimestrali societarie non sono brutte.

I mercati quindi sembrano guardare al bicchiere mezzo punto e rimandando più avanti nel tempo i timori di una recessione, vedono la possibilità di rimbalzare ora.

C'è da dire che il rimbalzo è già in prossimità di livelli forti, con l'S&P500 che sta testando i 3.790/3.800 punti per l'ennesima volta.

Per il Ftse Mib segnalo che è stato superato l'ostacolo dei 21.650 punti da cui è stato respinto in più occasione di recente.

Positiva la chiusura al di sopra del livello appena segnalato, visto che il Ftse Mib non ha resistenze forti prima di arrivare in area 22.600.

Se vince la componente emotiva sarà possibile raggiungere tale soglia, ma la battaglia non sarà facile, ricordando che al ribasso il supporto più importante è a 20.000 punti.

Nel settore bancario ci sono dei titoli che meritano di essere seguiti con più attenzione di altri in questa fase?

Gli unici titoli che hanno dei grafici che raccontano qualcosa di interessante sono proprio alcuni bancari, a cui aggiungerei Tenaris ed ENI che appartengono al comparto oil.

Nel settore bancario ha un bel grafico Unicredit che si è spinto sopra il livello importante degli 11,3 euro.

Ora il titolo ha ancora spazio per salire e non mi sento di indicare un limite verso l'alto.

Anche Intesa Sanpaolo potrebbe salire ancora e spingersi fino a quota 1,93 euro, ma sarà importante vedere cosa accadrà in generale a Piazza Affari.

Il mercato in questa fase è irrazionale e il suo lato giusto è dall'altra parte ora, per cui siamo in un contesto rischioso.

Segnalo un bel grafico anche per Bper Banca, ma la figura disegnata ieri ha il sapore di un impiccato che desta qualche preoccupazione.

Accennava prima a ENI e Tenaris. Si tratta di due titoli su cui puntare ora?

Tenaris ha rotto l'area dei 15 euro e getta così le basi per salire bene anche fino all'area dei 17 euro.

Bene anche ENI che deve consolidare sopra i 12,1 euro e in caso di esito positivo lo scenario diventerà alquanto interessante.