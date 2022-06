Per il Ftse Mib la caccia al bottom è aperta: quali i possibili scenari e a cosa guardare ora secondo Davide Biocchi.

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, trader-Directa SIM, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib ha fallito il tentativo di allungo compiuto ieri sopra quota 22.000 punti. E' possibile un rimbalzo nel breve?

Ci siamo detti più volte che c'era in giro una voglia di rimbalzo quasi a prescindere.

Ieri i mercati europei hanno provato a risalire la china, salvo poi fallire, ma nonè da escludere che ci possano essere nuovi tentativi in queste ultime sedute di giugno.

Verso fine mese, infatti, non c'è un attore del mercato cui non farebbe comodo un recupero.

L'unica questione dirimente è vedere se si tratterà di un semplice rimbalzo o di qualcosa di più.

Dico questo perchè ci sono tutti insieme i segnali che uno vorrebbe vedere quando si arriva vicini al bottom.

Finalmente anche le materie prime stanno mollando e questo è buono per l'inflazione, tenendo presente che le commodity sono l'ultimo anello a scendere, determinando loro stesse la fine del ciclo rialzista.

Con le materie che tornano indietro abbiamo tutte le caratteristiche chiare di un orso sui mercati.

C'è da dire che una fase orso trova il suo bottom quando tipicamente sull'azionario si arriva al redde rationem, a una fase di panico, quando dopo tante vendite ci si rivolge fortemente all'obbligazionario.

Il bottom della fase orso si trova anche quando le azioni growth tornano a sovraperformare quelle value, zavorrate dal fatto che una potenziale recessione ne riduce l'appetibilità.

Quello che manca per dire che probabilmente possiamo considerarci alla ricerca di un bottom è un po' di panico, ammesso che debba esserci per forza, e poi manca l'accumulazione che permetta al mercato di ritrovare gli equilibri perduti.

A mio avviso quello che possiamo dire è che la caccia al bottom è aperta, ma che il minimo potrebbe anche essere più in basso dei livelli attuali.

Saranno cruciali le prossime trimestrali che secondo me porteranno un po' di profit warning, soprattutto da parte delle società value, ma sarà importante vedere i numeri di quelle growth.

Questo per capire se anche queste lanceranno dei warning o se tutto sommato inizieranno a indicare di aver toccato il fondo.

Guardando a Piazza Affari, notiamo che il Ftse Mib ha consolidato un discreto livello di supporto intorno ai 21.500 punti, a poca distanza dai 21.000 punti già testati nei mesi scorsi.

L'area dei 21.000/21.500 è il supporto, mentre verso l'alto lo scenario è aperto e l'indice si può muovere in maniera dinamica.

Mediobanca e Generali ieri sono finiti sotto la lente e hanno perso terreno dopo la scomparsa di Leonardo del Vecchio. Che fare con questi due titoli?

La scomparsa di Del Vecchio inevitabilmente avrà un impatto su Mediobanca e Generali e non a caso già sono arrivate molte vendite su entrambi i titoli.

Il patron di Luxottica era l'attore cui si doveva tutta la brillantezza mostrata da Generali la scorsa primavera.

La morte di Del Vecchio potrebbe anche mettere la parola fine a tutti i movimenti visti nei mesi scorsi.

Stiamo a vedere quindi cosa succederà su questo fronte e nel frattempo consiglio di mantenere le distanze per ora da Generali e Mediobanca che possono essere oggetto di speculazione.

Ci sono dei titoli che potrebbero essere più interessanti di altri in questa fase?

I titoli che potrebbero rivelarsi interessanti sono Campari che sopra i 10 euro potrebbe salire ancora.

Non mi dispiace il movimento che graficamente ha fatto FinecoBank, anche se il titolo ha già scorso, ma non è escluso che possa salire ancora, motivo per cui si potrebbe valutare qualche acquisto sulla debolezza.

Un titolo che si è appoggiato su un interessante supporto è Leonardo che può anche reagire dai livelli attuali e puntare ad una risalita verso i 10,5 euro prima e gli 11 euro dopo.

Visti i recenti movimenti del petrolio, quali indicazioni ci può fornire per due temi come ENI e Tenaris?

Tenaris è l'emblema del settore del petrolio: il titolo non è un petrolio, ma è legato all'indotto del comparto.

Il ritracciamento di Tenaris è stato forte perchè ci si rende conto forse del fatto che quello che non è stato fatto adesso, difficilmente sarà fatto a breve.

Se la filiera prende una mazzata, sicuramente Tenaris riceverà meno commesse e si nota che il titolo ora tende a non reagire anche se il petrolio rimbalza un po'.

Forse è finita una stagione e ce lo dice più Tenaris che ENI, segnalando che su quest'ultimo pesa Saipem che è la distruzione di valore.

ENI potrebbe anche reagire, ma per un paio di settimane lo lascerei da parte ora, perchè potrebbe soffrire per la situazione di Saipem e l'incertezza del petrolio.