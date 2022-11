Di seguito riportiamo l’intervista sull’indice Ftse Mib e su alcune delle blue chips quotate a Piazza Affari, con domande rivolte a Roberto Scudeletti, trader indipendente e titolare del sito www.prtrading.it.

Il Ftse Mib ha toccato nuovi massimi di periodo spingendosi oltre i 23.000 punti. Il movimento in atto è destinato a proseguire?

La continuazione della fase rialzista, nonostante la correzione in gap down di giovedì, vede il Ftse Mib chiudere venerdì sopra l’importante resistenza della media giornaliera a 200 periodi, con spazio per ulteriori acquisti nei grafici settimanale e mensile.

Nei prossimi giorni, quindi, sopra il massimo della scorsa ottava a 23.392 punti, potremo assistere ad una ulteriore salita del Ftse Mib verso la resistenza intermedia intorno a 23.625-23.640 punti.

In seguito si guarderà agli obiettivi dei due frame di medio-lungo termine in zona 23.766-23.867 punti circa, corrispondenti alla media a 50 settimanale e alla media a 12 mensile, con eventuale estensione positiva a 24.100-24.300 punti verso la media a 100 settimanale.

Viceversa, sotto i 23.217 punti ci sarà una correzione del Ftse Mib in area 22.970-22.653, prima dei supporti della media a 200 settimanale e della media a 12 daily a 22.550-22.440 punti.

Solo sotto quest’ultimo livello potremo assistere ad un ritorno dei venditori “pesanti”, con discesa verso i 22.227-22.100 punti e approfondimento a 21.807-21.696 punti circa, sulla cui tenuta dovremmo assistere ad una pronta ripresa dei corsi.

ENI è salito prima del week-end, ma è riuscito a fare ancora meglio Tenaris dopo la trimestrale. Cosa può dirci di questi due titoli?

ENI dopo un buon trend rialzista ha formato tre massimi decrescenti che hanno favorito una decisa fase correttiva, con recente doppio massimo crescente e attuale forte inversione rialzista, i cui massimi sono ostacolati dalla trendline ribassista che unisce i massimi calanti di cui sopra.

Infatti, sul doppio top a 14,852-14,6 euro euro è nata una violenta correzione a 10,50 euro, con forte recupero sulla media a 100 daily intorno a 12,60 euro circa, recente ritorno a 10,50 euro e attuale impennata positiva verso 14,10-14 euro circa.

Sopra 14,10 euro è possibile un ulteriore rialzo per ENI, con supporti a 13,52-13,23 euro e resistenze a 14,95-15,60 euro.

Tenaris dopo il doppio massimo decrescente primaverile ha accusato un crollo “bellico” quasi verticale, con falsa rottura di un livello di prezzo intero, per poi effettuare l’ottima ripresa recente, con presente impennata su un nuovo massimo relativo, peraltro non confermato in chiusura.

Infatti. dopo aver finto per due volte la rottura di quota 16 euro tra maggio e giugno. abbiamo assistito a una discesa impetuosa di Tenaris, con minimo poco sotto gli 11 euro, con risalita sopra la media daily a 100 periodi a 14,85 euro, ennesima correzione poco sopra i 12 euro e attuale nuova ripresa addirittura verso i 17-16,50 euro circa.

Nuovo slancio si avrà per Tenaris sopra 17,15 euro, con supporti a 16.33 e 15,93 e resistenze a 18,35 e 19,27 euro.

Leonardo e Pirelli hanno imboccato sentieri opposti dopo i conti. Quali indicazioni ci può fornire per entrambi?

Leonardo, dopo un balzo verticale su un nuovo massimo relativo, non confermato in chiusura, negli ultimi mesi ha avuto un andamento laterale-ribassista, testimoniato da minimi e massimi decrescenti, con recente tentativo di rimbalzo e presente ennesima improvvisa correzione.

Infatti, dopo il doppio massimo discendente a 10,895-10,68 euro, Leonardo ha registrato un andamento ondivago tra 9,04 e 10,40 euro circa, con recente accelerazione negativa e finta rottura ribassista verso di 7 euro, ripresa verso 8,38 euro e attuale discesa a 7,49-7,56 euro circa.

Un nuovo scenario rialzista si avrà per Leonardo sopra 7,93 euro, con supporti a 7,63 e 7,46 euro e resistenze a 8,36 e 8,70 euro.

Pirelli dopo il massimo relativo di inizio anno, con falsa rottura di un preciso livello di prezzo, ha quasi dimezzato il suo valore col crollo bellico, per poi avviare un chiaro trend discendente costituito da minimi e massimi decrescenti.

Il titolo è arrivato poi al presente ennesimo tentativo di rimbalzo, ostacolato dalla trendline ribassista dinamica che unisce i massimi calanti.

Infatti, dopo il falso superamento di 6,60-6,70 euro a gennaio, Pirelli ha intrapreso una fase ribassista con una prima falsa rottura di 4 euro, ripresa senza confermarsi mai sopra 5 euro e recente nuova discesa poco sopra i 3,20 euro, con attuale rimbalzo poco sopra i 4 euro.

Lo scenario rialzista si affaccerà per Pirelli alla rottura di 4.10 euro, con supporti a 3,90 e 3,80 euro e resistenze a 4,37-4,59 euro.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase? A quali consiglia di guardare ora?

Monitorare con attenzione: FERRARI, RECORDATI, TELECOM ITALIA al rialzo e DIASORIN, INTERPUMP, MONCLER al ribasso.