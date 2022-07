Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.

Il Ftse Mib si è riportato sui massimi della scorsa settimana in area 21.800/21.850. Il recupero in atto può proseguire?

E' abbastanza evidente che lo scenario negativo indotto dalla crisi politica è stato completamente assorbito, con il Ftse Mib che velocemente si è riallineato all'andamento dei principali indici mondiali, guidati da Wall Street in buono stato di salute nonostante il rialzo dei tassi annunciato ieri dalla Fed.

Il Ftse Mib ora deve fare i conti con l'ostacolo resistenziale in zona 21.800 che fino a oggi ha interrotto le fasi di rimbalzo.

La violazione decisa del livello appena indicato darebbe nuovi obiettivi rialzisti al Ftse Mib che potrebbe cercare di raggiungere, in tempi più o meno lunghi, quella resistenza dinamica di medio-lungo termine in essere da inizio anno che transita in zona 23.000 punti.

Oserei dire che l'eventuale chiusura del Ftse Mib sopra i 21.800 punti sarà il presupposto per ipotizzare ulteriori accelerazioni al rialzo, compatibilmente con la persistenza di un trend positivo su tutti i mercati azionari, visto che Piazza Affari non salirà nè scenderà in maniera indipendente dallo scenario complessivo.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di ENI e Tenaris e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

ENI è in procinto di rilasciare i dati del secondo trimestre, in arrivo domani, e sembrerebbe costruire con una logica divergenziale rialzista una dinamica di riaccumulazione.

Il titolo è a mio avviso da accumulare sui livelli attuali, con primo target la chiusura del gap down in area 12 euro.

Si tratta in ogni caso di un acquisto palesemente contro trend, un classico intervento sulla debolezza da stoppare senza alcun dubbio in caso di chiusura di ENI sotto i 10,45 euro.

Molto bello e ben definito il trend di Tenaris che negli ultimi mesi ha costruito meglio di altri il rialzo.

Fantastico il terzo punto di contatto in area 11 euro da cui il titolo è ripartito con una certa veemenza.

A differenza di ENI, intervenire su Tenaris non è il massimo in termini di timing, visto che bisognava comprare in area 11 euro.

Chi lo ha fatto può tenere la posizione long, segnalando pericolo sotto gli 11,4 euro, ma se si confermasse questa tendenza del petrolio si avranno obiettivi molto ambiziosi ben oltre area 14,5/15 euro.

Stellantis oggi guadagna sulla scia della trimestrale. Valuterebbe un acquisto dl titolo ora?

Stellantis di recente ha avuto un andamento di una particolare perfezione tecnico-grafica.

Prima c'è stata la divergenza rialzista scattata sui minimi dell'anno a 11,17 euro e qualche giorno fa il breakout a 12,5 euro, premiato oggi dai conti del secondo trimestre.

La prossima tappa per Stellantis è probabilmente in area 14,5 euro, ma va sempre ricordato che siamo sempre in una fase di prezzi abbastanza instabile e di scarsi volumi, quindi i concetti di ipercomprato e ipervenduto vanno sicuramente seguiti.

Con questo intendo dire che Stellantis è sicuramente long nel breve-medio temine, ma nel brevissimo forse è un po' ipercomprato, quindi attenzione ad entrare ora.

Pericolo se Stellantis dovesse perdere forza, ma solo se dovesse scendere sotto area 12,5 euro, perchè diversamente sulla debolezza mi sembra sempre da accumulare.

Banco BPM e Bper Banca offrono spunti interessanti sui livelli attuali' Su quale dei due punterebbe ora?

Banco BPM è passato da una fase di forte presenza sotto i riflettori, causa l'ipotesi di un'acquisizione da parte di Unicredit, a una dinamica di disinteresse da parte del mercato.

Mi sembra che il titolo abbia completato il suo processo di decelerazione, ragion per cui un ritorno di forza sopra i 2,5 euro sarebbe una chiamata rialzista abbastanza evidente, con obiettivo area 2,9 euro.

Un po' diversa la situazione su Bper Banca che ha realizzato un favoloso doppio minimo in zona 1,245 euro, dove a mio avviso si compra.

Io stesso ho inserito in portafoglio il titolo che per me è un buy con un obiettivo abbastanza ambizioso e il presupposto rialzista verrebbe meno solo con una chiusura sotto 1,24 euro che al momento mi sembra abbastanza improbabile.