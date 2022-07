Per il Ftse Mib le probabilità di ulteriori affondi sono piuttosto preponderanti. La view di Stefano Sabetta.

Di seguito riportiamo l'intervista a Stefano Sabetta, Analyst cooperator Ortex, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib è arrivato al test dei minimi dell’anno che per ora hanno contenuto la pressione ribassista. E ora?

Tutto è legato alla tenuta dei minimi di marzo che erano quasi una tappa obbligata per il Ftse Mib.

Ora è appunto il livello dei 21.055 punti a costituire l’ultimo baluardo per ulteriori discese.

Dal punto di vista delle resistenze, ne abbiamo subito una a 21.600 punti, mentre le successive si trovano sui vari livelli del Fibonacci reversal costruito sulla candela di giugno. Le probabilità di ulteriori affondi sono piuttosto preponderanti.

Il settore bancario, una delle principali componenti, sta recentemente vivendo un momento di minore forza relativa a causa della possibilità di un innalzamento dei coefficienti di riserva obbligatoria da parte della BCE, che andrebbero così a mitigare gli extraprofitti derivanti dall’innalzamento dei tassi.

Così come anche gli altri comparti non sembrano avere particolare sprint rialzisti. In aggiunta la volatilità è ancora sostenuta.

Come al solito dobbiamo cercare dei riferimenti intermarket per capire quali e quante possibilità abbiamo di trovare eventuali cambi di rotta.

Sull’S&P500 il livello da non perdere sono i 3.749 punti, in quanto l’eventuale penetrazione ribassista di tale soglia porterebbe il principale indice americano verso area 3.347 dopo una possibile pausa a 3.479 punti.

Anche il Dax si trova ancorato su un importante supporto a 12.777 punti, mentre dal punto di vista delle resistenze, come su gran parte degli indici, si ritrovano numerosi livelli disseminati nella candela di accelerazione ribassista di giugno.

La sintesi è di un equilibrio molto precario che non esclude eventuali rimbalzi, ma che trova ora parecchi livelli anche pesanti di resistenze da oltrepassare.

Visto il recente andamento del petrolio, quali strategie ci può suggerire per due temi oil come ENI e Tenaris?

Titoli entrambi al test di rimbalzo dopo le copiose vendite del mese di giugno. Per ENI da un punto di vista supportivo, è da monitorare l’eventuale ritorno verso area 11,20 euro, la cui eventuale perdita porterebbe il titolo intorno al livello di 10,30 euro.

Dal punto di vista delle resistenze, i livelli disegnati il mese scorso sono 12,008 euro, 12,50 euro, 12,90 euro ed infine i 13,25 euro, che saranno anche il livello più ostico da superare.

Su ENI le questioni da monitorare sono l’aumento di capitale di Saipem da un lato e la mancata quotazione di Plenitude per motivazioni, tuttavia, più che condivisibili dall'altro.

Su Tenaris siamo in una situazione abbastanza similare. Per questo mese la scommessa è sulla tenuta del livello di 12 euro e l’eventuale perdita farebbe scivolare il titolo fino a 10,20 euro circa.

Anche in questo cosa la risalita è disseminata di ostacoli disegnati lo scorso mese ed in particolare costituiscono una resistenza statica i 13 euro e poi a seguire i 13,60 e i 14,10 euro, mentre l’ultima resistenza ostica è costituita dai 14,60 euro.

Qual è la sua view su due protagonisti del settore industriale come Stellantis e Leonardo?

Molto diversa è l’impostazione dei due titoli ed è, al momento da preferire la struttura tecnica di Leonardo che sembra stia disegnando un’area di accumulazione sotto il livello dei 10,41 euro.

La conferma avverrebbe con la rottura del livello segnalato e l’ingresso di volumi in acquisto.

Un’eventuale perdita di questo livello porterebbe il titolo verso area 8,40/8 euro.

Leonardo beneficia delle tensioni internazionali su molte delle sue unità strategiche di affari che spaziano dagli armamenti alla cyber security oltre al principale business sugli elicotteri.

Diverse sono, invece, le considerazioni da fare su Stellantis. Il titolo ha perso nei giorni scorsi la soglia psicologica dei 12 euro.

Anche se questo mese dovessimo assistere a dei rimbalzi, a giugno si è creata un’importante area di resistenza da 12,78 a 14,52 euro, ben visibile sul time frame mensile.

Per il momento la nostra view è ribassista sul titolo e non riteniamo improbabili profonde discese più marcate.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase e a quali consiglia di guardare ora?

Pur mantenendo l’avvertimento di prestare massima attenzione a questi frangenti, potrebbe essere interessante valutare l’ingresso in quei titoli oggetto di buyback, due dei quali sono Intesa Sanpaolo e Ferrari.

Su Ferrari in particolare, riteniamo interessante un ingresso intorno al livello di 180 euro, con un target di medio termine a 197,80 euro, senza mai dimenticare l’inserimento di stop quantitativi sulla base della propria propensione al rischio e corretta gestione del corretto rapporto rischio/rendimento.

Su Intesa Sanpaolo ci troviamo già su un buon punto supportivo. Ad ogni modo un ingresso ottimale è a 1,6232 euro, ma con uno stop molto ampio a 1,40 euro.