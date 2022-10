Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

Il Ftse Mib ha reagito dopo essere tornato sui minimi dell’anno. Come valuta i movimenti delle ultime sedute e cosa si aspetta ora?

Breve recupero per il future sul Ftse Mib con scadenza dicembre, con minimi e massimi sempre più bassi, il che depone per una continuazione del trend principale, che resta sempre negativo.

Dopo un tentativo di estensione, limitato appunto, a poco sopra i 21.200/21.300 punti, complice l'accentuarsi della negatività dei mercati USA, con il Nasdaq che ha chiuso con un rotondo -3%, le Borse europee si sono accodate solo parzialmente al sentiment dei suddetti mercati.

Sull'S&P500 dopo tanto lottare fra ribassisti e rialzisti in area 3.600, si dovrebbe finalmente finalizzare un forte storno fino ad area 3.200/3.250.

Questo influenzerà sicuramente anche gli altri indici ed in particolare il Dow Jones, con discese attese fino ad area 28.200/28.300 e soprattutto il Nasdaq fin sotto i 10.000 punti, fra i 9.200/9.300 e i 9.500/9.600 punti.

Non può quindi rimanere immune l'Europa e l'Italia in particolare, con il Ftse Mib che dovrebbe a breve rompere gli psicologici 20.000 punti e portarsi nel medio termine sui 18.000/18.500 ed a lungo termine anche sui 16.000/16.500 punti.

Tenaris è stato colpito da forti vendite venerdì, mentre si è mosso in positivo ENI. Qual è la sua view su questi due temi?

Continua a esserci una grande diversità di approccio e di gestione fra Tenaris ed ENI.

Tenaris negli ultimi mesi ha avuto un escursione fra 8,50 e 16,50 euro circa largo. Dai massimi sopra elencati è iniziato un lento storno fino ai prezzi attuali di poco sotto i 14 euro di venerdì in chiusura.

Di strada al ribasso Tenaris ne dovrà fare ancora, spinto anche dal petrolio, che pare destinato a ritornare ancora una volta sui suoi passi e sui minimi dei 78 dollari.

Meglio quindi attendere e rientrare se mai su questo titolo così volatile in area 10/10,50 euro circa.

Da preferire ENI, che si può iniziare ad accumulare già da area 10,50/11 euro, ma sempre accompagnato da vendita di opzioni call marzo-giugno 2023 12/13 euro rispettivamente.

ENI vanta un'alta cedola ripetitiva sia di acconto che di saldo in autunno e primavera.

Ci sono dei titoli che in questo momento meritano di essere monitorati con più attenzione di altri a Piazza Affari? A quali consiglia di guardare in particolare?

Per i motivi conosciuti e per quanto detto prima, consigliamo di attendere quantomeno il raggiungimento dei 18.000/18.500 punti di Ftse Mib, per iniziare a piramide rovesciata, ad accumulare alcuni titoli selezionati, come Banco BPM, BPER Banca, Intesa Sanpaolo, UnipolSai e Generali.

A questi aggiungiamo ENI, Stellantis e Moncler, con analisi ed aggiornamenti ogni giorno sulla nostra lettera.

Ci sono altri numerosi titoli di piccola e media capitalizzazione: cito due per tutti, De Longhi ed EL.EN., che ai nostri lettori abbonati hanno dato ampie soddisfazioni.

I due titoli possono già da subito essere acquistati per il medio e lungo termine, ma in piccole quantità.

Il petrolio e l’oro stanno tornando indietro dopo i recenti rialzi. Cosa può dirci di questi due asset?

L'oro ha perso la caratteristica di bene rifugio a favore del "Re Dollaro", motivo per cui suggeriamo di starne fuori, con un occhio invece all'Argento, da valutare per un acquisto a 17,4/17,6 dollari, per poi vendere in area 21,2/21,4 dollari.

Per il Petrolio, WTI e Brent, solo movimenti anche violenti fra area 78/80 e 90/92 per il primo e fra 84/86 e 94/96 dollari per il secondo.

Il consiglio è di astenersi, visti la viscosità e i relativi scostamenti, non giustificati da news attendibili ed importanti, che spesso sono al di sopra addirittura degli stessi stati estrattori.