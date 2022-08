Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.

Per seguire Pietro Paciello, autore del libro Trading Plan

Il Ftse Mib si è fermato poco oltre i 22.800 punti, già testati in più di un'occasione di recente. Si salirà ancora nel breve?

Il mercato non ha completato la sua dinamica e l'area dei 23.000 di Ftse Mib è il livello che molto probabilmente rappresenta lo spartiacque tra la ripartenza di una dinamica di debolezza, perchè è una grande resistenza, e viceversa, se superata, l'abbandono di questo contesto lateral-ribassista di medio-lungo periodo partito a gennaio scorso.

Il test sembra imminente, peraltro anche gli altri mercati azionari mondiali, in particolare quelli americani, paiono ben impostati, quindi penso che il Ftse Mib andrà a completare il target in area 23.000.

In seguito bisognerà vedere con attenzione cosa succede, perchè teoricamente si tratta di un target di esaurimento, dove quindi dovrebbe ripresentarsi la pressione in vendita.

Il tutto complice anche una divergenza ribassista che mi sembra abbastanza evidente e che di solita anticipa la partenza di un nuovo ciclo, in questo caso in discesa.

In sintesi c'è poco spazio al rialzo per il Ftse Mib che a spanne potrebbe salire ancora di circa un punto percentuale.

Se, come prevediamo, l'area dei 23.000 farà tornare i venditori, la discesa del Ftse Mib potrebbe essere abbastanza rapida verso quota 22.000 punti, raggiunti i quali l'analisi andrà aggiornata.

ENI e Tenaris hanno ripreso quota sulla scia del recupero del petrolio. Qual è la sua view su questi due titoli?

Il petrolio da diverse ore sta tornando a salire ed ENI per il momento ne ha dei benefici abbastanza parziali.

Il titolo ha disegnato un'area supportiva particolarmente evidente e significativa, con il mercato che continua a realizzare minimi crescenti.

Il campanello d'allarme per ENI scatta sotto area 11,28 euro, evento che porterà a valutare la chiusura di posizioni rialziste.

Considerando anche che il petrolio sta risalendo, è giusto mantenere una posizione long da chiudere però sotto 11,28 euro.

Qualora il rimbalzo dovesse proseguire, mi aspetto un rapido arrivo in area 12,05 euro, dove ENI incontrerà un'area statica abbastanza significativa.

Leggermente diverso il copione per Tenaris che sta rimbalzando molto bene, reagendo in maniera brillante dopo aver toccato nei giorni scorsi area 11 euro.

Il titolo in questo momento è abbastanza neutrale come orientamento e come chiave di lettura, confermandosi un long di lungo termine, da tenere fino a quando Tenaris si manterrà sopra 11,5 euro, con prossima tappa a 13,75 euro.

Stellantis sta cercando l'allungo verso i 15 euro. Ritiene interessante questo titolo?

L'allungo di Stellantis è molto ben costruito e strutturato: è partito in maniera evidente quando è stata rotta al rialzo area 12,8 euro.

In questo momento il titolo inizia a palesare un po' di stanchezza e vedendo il Ftse Mib sotto resistenza, non mi sembra una grande intuizione intervenire ora.

Sulla debolezza si potrà valutare Stellantis e allo stato attuale consiglio di prestare attenzione alla zona dei 14,2 euro, la cui rottura dovrebbe comportare la liquidazione di molte posizioni rialziste.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di STM e quali strategie ci può suggerire per questo titolo?

Premesso che STM ha vissuto un allungo straordinario, la recente decelerazione è stata tecnicamente molto precisa, perchè è stato rotto al ribasso un supporto che resisteva da inizio luglio.

Si tratta quindi di una decelerazione da non sottovalutare, quindi non entrerei long su STM, il cui recupero attuale è da associare alla forza del Nasdaq e non a una forza proprio del titolo.

In caso di eventuale prosecuzione del rimbalzo verso i 38 euro, non escluderei tentativi al ribasso su STM.