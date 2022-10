Il Ftse Mib ha recuperato bene dai minimi e oltre una certa soglia potrà spingersi ancora in avanti. L'analisi di Alessandro Cocco.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Alessandro Cocco, CEO di Unicron Associates, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su diverse blue chips.

Il Ftse Mib ha avviato un bel recupero dopo aver testato nuovamente iminimi dell'anno. C'è ancora spazio al rialzo?

Ottimo il recupero del Ftse Mib che dopo il doppio minimo in area 20.180, già giovedì è partito in salita e ha continuato a spingersi in avanti ieri.

L'indice è stato favorito anche dallo slancio di Wall Street che però ieri lo ha frenato dai top.

Con un ritorno del Ftse Mib sopra i 21.000 punti si potrà confidare in un nuovo test dei 21.300 punti, massimi di venerdì, oltre cui ci sarà spazio per salire fino ai 21.600/21.700 punti.

Una volta raggiunta questa soglia, dove troviamo i massimi del 4 ottobre scorso, non escludo un momento di incertezza del Ftse Mib che potrebbe muoversi poco o ritracciare.

Nel caso di questa seconda ipotesi si guarderà ai 21.000 e ai 20.800 punti circa, la cui tenuta dovrebbe favorire una ripresa dei corsi.

Con il superamento dei 21.600/21.700 punti, invece, il Ftse Mib si aprirà le porte per una salita ulteriore verso i 22.400 e i 22.800 punti nella migliore delle ipotesi.

Attenzione ovviamente al minimo dei 20.180 punti, sotto cui l'indice potrebbe scivolare più in basso verso i 19.500 punti.

Visto il ritracciamento del petrolio, quali indicazioni operative ci può fornire per due temi oil come ENI e Tenaris?

ENI sta testando i massimi del 7 ottobre a 11,92 euro e se dovesse riuscire a chiudere al di sopra di tale soglia, potrà salire verso i 12,25 euro prima e i 12,5 euro in seguito, con un ritorno quindi su massimi di agosto.

In caso di ritracciamento ENI dovrà mantenersi sopra gli 11,5 euro, facendo attenzione ai minimi del 12 ottobre a 11,32 euro, la cui rottura porterà ad arretrare verso gli 11 euro prima e i 10,85 euro dopo.

Tenaris da luglio ha vissuto un bel trend rialzista, anche se un po' frastagliato, e ora sembra voler seguire il trend originario.

Attenzione all'area dei 13,8/13,5 euro come zona di supporto, rotta la quale si tornerà verso i minimi del 26 settembre.

Al rialzo Tenaris dovrà violare la barriera dei 15 euro, oltre cui potrà salire verso i 16 euro e forse anche fino ai massimi del 31 maggio a 16,36 euro.

STM ha perso terreno prima del week-end, mentre si è mosso in positivo Telecom Italia. Cosa può dirci di questi due titoli?

Telecom Italia ha toccato un nuovo minimo storico il 13 ottobre a 0,1627 euro e per sperare in un rialzo interessante bisogna attendere la violazione di 0,18 euro, oltre cui si potrà salire fino a 0,19 e a 0,2 euro.

Occhio ai minimi a 0,1627 euro, la cui rottura rischia di far scendere Telecom Italia fino a 0,15 euro.

STM sta vivendo un trend ribassista da agosto e aveva segnato dei minimi tra fine settembre e inizio ottobre in area 31,3 euro.

Questa soglia è stata volata giovedì, con un calo a 30,05 euro, da cui però STM si è ripreso.

Sopra i 33 euro il titolo potrà salire verso i 35 euro, mentre sotto i 30,05 euro scenderà verso i 28 euro prima e i minimi del 5 luglio a 27,4 euro.