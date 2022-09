Petrolio: chiusura debole ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 87,57 dollari, in calo dello 0,15%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell'energia USA.

Wall Street: seduta da incubo ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono crollati del 3,94% e del 4,32%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.633,57 punti, con un affondo del 5,16%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conosceranno i prezzi alla produzione che ad agosto dovrebbero salire dello 0,1% dopo il calo dello 0,5% precedente, mentre la versione "core" è attesa in positivo dello 0,3% dopo il rialzo dello 0,2% precedente.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: la produzione industriale a luglio dovrebbe calare dello 0,7% dopo il rialzo dello 0,7% precedente.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza 30 anni per un ammontare massimo di 1 miliardo di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Giglio Group, Caleffi, GPI e i Grandi Viaggi che diffonderanno i conti del primo semestre.

Unicredit: prevista per oggi un'assemblea della banca che nella parte ordinaria delibererà in merito all'acquisto di azioni proprie, mentre in quella straordinaria si deciderà in merito all'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale.

A.S.Roma: previsto per oggi il delisting delle azioni A.S. Roma.

Titoli oil: da seguire ENI, Tenaris e Saipem in attesa del report sulle scorte strategiche di petrolio USA.