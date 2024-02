Ftse Mib: attesi nuovi rialzi. ENI e Saipem, che fare?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Luca Guerreri, intermediario assicurativo e risk manager di Polizzamigliore.it, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib ha raggiunto nuovi massimi di periodo, spingendosi oltre la soglia dei 31.000 punti. Cosa aspettarsi ora?

La situazione tecnica del Ftse Mib, nelle ultime sedute ha dimostrato notevoli miglioramenti fornendo una solida struttura costruttiva.

Il comparto bancario, come già anticipato la settimana passata, sta trainando notevolmente il nostro indice.

Ftse Mib: i prossimi target al rialzo

Da un punto di vista tecnico, potremo aspettarci ulteriori rialzi del Ftse Mib, con i primi obiettivi posti in area 31.300 inizialmente e in seguito a ridosso dei 31.500 punti.

Bisogna prestare una particolare attenzione alla stabilità del supporto in area 30.200 e a quello posto in area 29.900, infatti solamente al di sotto di questo livello potrebbe innescarsi un’inversione di tendenza.

Focus su ENI e Saipem

ENI e Saipem offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo? Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Attualmente la situazione grafica di ENI sembra essere abbastanza costruttiva. Il raggiungimento del livello di supporto in area 14,40 euro potrebbe dar seguito a rialzi che pongono target in area 14,85 euro, ovvero il primo importante livello di resistenza.

Per quanto concerne Saipem, invece, il raggiungimento del supporto in area 1,27 euro ha permesso al titolo di prendere un leggero respiro, anche se consiglio di attendere una situazione tecnica migliore, in quanto quella attuale risulta particolarmente incerta prima di posizionare nuovi ordini.

Sotto la lente Enel e Terna

Come valuta i recenti movimenti di Enel e Terna e quali indicazioni operative ci può fornire per queste due utility?

Enel si trova a ridosso di livelli di prezzo molto interessanti. Mi aspetto una discesa fisiologica del titolo verso i prossimi livelli di supporto che potrebbero dar spazio a rialzi in seguito.

Terna si trova in una situazione analoga, il superamento del supporto in area 7,55 euro ha abbattuto la quotazione nelle ultime sedute.

Notiamo ancora che la situazione grafica di Terna è incerta, in quanto le medie mobili a 50 e 100 periodi si sono incrociate dando un segnale long.

Prestare dunque massima attenzione al titolo Terna in questa fase.

Su quali titoli consiglierebbe di puntare in questa fase a Piazza Affari?

Un titolo da tenere particolarmente sott’occhio a mio avviso è UnipolSai, che attualmente si trova sui massimi di periodo.

Una rottura dell’attuale livello di resistenza potrebbe dar vita ad allunghi non indifferenti per UnipolSai.