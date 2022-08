Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari.

Il Ftse Mib sta provando a reagire dopo aver lambito l'area dei 22.000. Si aspetta ulteriori recuperi nel breve?

Quella di ieri è stata una giornata importante a Piazza Affari, perchè sono stati segnati dei punti di swing fondamentali per la prossima ciclicità.

Nel ciclo che si è concluso ieri, il Ftse Mib si è ritrovato a recuperare una rilevante resistenza e mi riferisco all'area dei 22.900/23.200.

Si tratta di una resistenza segnata dalla trendline discendente che viene dai massimi del 2022 ed era fisiologico che il Ftse Mib venisse respinto da quei livelli.

Ora siamo al 50% del rialzo realizzato tra luglio e agosto e se ci saranno degli acquisti interessanti, allora sarà molto probabile che il Ftse Mib vada a sfiorare nuovamente i 23.000 punti, per poi spingersi fino ai 24.000/24.500 punti.

In caso contrario, solo con l'abbandono dei 21.500 punti si aprirà la strada ad un ribasso.

ENI ha messo a segno un bel rally ieri. Cosa può dirci di questo titolo?

Ottimo recupero per ENI che ha superato la resistenza molto importante dei 12 euro e ora la strada è spianata verso la soglia dei 13 euro.

Lì il titolo troverà altri ostacoli, ma se dovesse riuscire a superarli, potrà spingersi fino ai 14,25 euro, altra resistenza storica.

Sarà importante per ENI non ritornare sotto il supporto degli 11,25 euro, perchè in tal caso si aprirebbero degli scenari negativi.

Nel settore bancario ci sono dei titoli che sta seguendo con più interesse di alti in questa fase?

Segnalo in primis Unicredit che sta galleggiando sul 50% del rialzo che c'è stato tra luglio e agosto.

Anche in questo caso, se scatteranno acquisti il titolo potrà tornare in area 10 euro, mentre in alternativa si scenderà sotto i 9 euro.

Uno sguardo anche a Bper Banca che è stato respinto dalla resistenza in area 1,66/1,7 euro, ma per ora si mantiene sopra il supporto di 1,55/1,53 euro.

Fino a quando il titolo si manterrà sopra tale soglia si potrà ben sperare in un allungo di Bper Banca vero 1,75/1,8 euro.

Sotto 1,5 euro il titolo rischierà di andare a rivedere 1,35 euro prima e poi quota 1,2 euro.

Enel è tornato sotto quota 5 euro. Quali indicazioni ci può fornire per questo titolo?

Per Enel segnaliamo un supporto forte a 4,86 euro che dovrebbe dare una spinta rialzista fino a 5,25/5,3 euro.

Il titolo è molto sacrificato, con una perdita di circa il 50% da inizio 2021 e il supporto dei 4,86 euro è assolutamente da tenere sotto la lente di ingrandimento.

Telecom Italia è tornato a un soffio dal minimo di sempre. Cosa aspettarsi?

Telecom Italia si è riportato a poca distanza dal minimo storico aggiornato a fine luglio a 0,2015 euro.

Sarà importante la tenuta di quota 0,2 euro, perchè altrimenti si aprirebbe uno scenario fortemente ribassista per il titolo.

Delicatissimo il supporto di 0,205 euro, ma solo sopra quota 0,23 euro ci sarà un ritorno di Telecom Italia a una lateralità leggermente positiva.