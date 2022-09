Il Ftse Mib è arrivato su dei livelli da cui si può sviluppare un recupero, ma i problemi non sono finiti. L'analisi di Davide Biocchi.

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, trader-Directa SIM, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib non ha dato vita a particolari movimenti dopo le elezioni politiche di domenica scorsa. Come spiegare questa reazione e cosa aspettasi?

In base ai risultati elettorali il Paese è governabile e non ha importanza chi governi, ma basta che lo si possa fare, e questo spiega la reazione positiva del Ftse Mib vista ieri.

Continuo a pensare che il mercato obbligazionario debba ancora cercare e quindi trovare il bottom.

Quando apparirà chiaro che l'inflazione sta rallentando, lì si potrà trovare il bottom dell'obbligazionario e dopo verrà anche quello dell'azionario, ma ciò non vuol dire che non ci sia nel frattempo qualche rimbalzo.

Nei prossimi giorni le dichiarazioni a livello politico conteranno molto per Piazza Affari, ma in ogni caso credo che questo per l'azionario sia un rimbalzo.

Il Ftse Mib è arrivato su dei livelli da cui un recupero è possibile, fermo restando che i problemi non sono finiti.

L'area dei 20.600 è un supporto, come lo era quella dei 21.200 punti che sono diventati una resistenza ora.

Superato questo livello il Ftse Mib potrà salire, indicando come ostacolo chiave i 22.500 punti, mentre sotto i 20.600 punti il focus sarà sui 20.400 punti prima e in seguito sull'area dei 20.000.

I bancari offrono spunti interessanti in questa fase? A quali titoli consiglierebbe in particolare di guardare ora?

Escludendo Intesa Sanpaolo che ha in atto qualche diatriba, i titoli del settore bancario stanno provando a rimbalzare e sono quelli che hanno qualche chance.

Parlando di Unicredit segnalo l'area degli 11,2 euro che è una soglia davvero difficile da superare.

Se il titolo dovesse riuscire ad andare oltre, ci sarà spazio per una salita in primis verso i gli 11,5 euro e poi in direzione dei 12 euro.

Per Bper Banca l'ostacolo da violare è a 11,75/11,76 euro, mentre per Banco BPM è a 2,96/2,97 euro.

Nel settore del risparmio gestito c'è qualche tema che vale la pena considerare?

Nel settore del risparmio gestito guarderei a FinecoBank che potrebbe beneficiare di un recupero, ma si tratta di un semplice rimbalzo da ipervenduto, da scampato pericolo, intendendo con ciò la potenziale ingovernabilità.

Per FinecoBank sarà importante vedere come si comporterà una volta raggiunti i 13,3/13,35 euro, ma prima sarà necessario il breakout dei 12,9 euro.

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Piazza Affari?

Uno sguardo a ENI che reagisce sul supporto dei 10,5 euro che potrebbe essere un segnale da non sottovalutazione, visto che il sostegno in questione è interessante.

Alla larga invece da Enel che presenta un grafico a mio avviso inguardabile al momento, con le quotazioni che scendono sui minimi da quattro anni a questa parte.