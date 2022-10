Di seguito riportiamo l'intervista a Stefano Sabetta, Analyst cooperator Ortex, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib continua a mostrare un andamento erratico. Quali i possibili sviluppi nel breve?

Il future sul Ftse Mib deve recuperare e consolidare il livello dei 20.845 punti, che fornirebbe ulteriore valenza al modello di inversione formatosi sul time frame sempre settimanale con il doppio minimo sui livelli di luglio scorso.

Sarebbe ottimale anche il recupero del livello dei 21.100 punti che rappresenta la tenuta definitiva dei minimi di marzo ed i massimi relativi del 24 luglio 2020.

Tuttavia, anche l’eventuale reazione di forza avverrebbe comunque all’interno di una tendenza di medio-termine discendente.

Siamo, infatti all’interno di un’alta volatilità che sarebbe ottimale scendesse sotto i 28,36 punti per il Vix e i 29,25 punti per il Vstoxx, mentre al momento entrambi sono oltre il livello dei 30.

Anche l’S&P500 deve recuperare i 3.740 punti entro questa settimana, per poi provare la progressione a 3.930 punti.

L’indice americano si trova pericolosamente appeso su un livello soglia, la cui violazione lo proietterebbe velocemente verso i 3.382 punti.

Situazione analoga per l’indice tedesco, per il quale un segnale positivo arriverebbe al recupero dei 12.700 punti, equivalente alla riconquista della trend line rialzista di lungo termine che unisce i minimi del dicembre 2018 e dell’ottobre del 2020, sovrapponendosi ai minimi pandemici.

Unicredit e Intesa Sanpaolo offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo. Quali strategie seguire per entrambi?

Unicredit ha invertito rapidamente una tendenza ribassista innescata con la figura di engulfing bearish della settimana iniziata il 19 agosto, con la figura di engulfing bullish del 2 settembre, dalla quale è partito un impulso rialzista che è andato a riprendere l’area spartiacque dei 10 euro.

In un eventuale storno, fondamentale sarebbe nuovamente la tenuta dell’area compresa tra 9,91 e 9,28 euro, mentre un eventuale spunto rialzista avrebbe come target massimo per il momento i 13,67 euro.

Inoltre sul titolo si è assistito ad un arretramento del fondo Marshall Wace che ha ridotto il proprio posizionamento short allo 0,46% del capitale sociale, di fatto chiudendo la vendita allo scoperto.

Intesa Sanpaolo prova a mantenere il supporto a 1,70 euro e sarebbe un buon segnale se riuscisse a presidiare li livello entro fine mese.

In tal caso il livello supportivo si alzerebbe a 1,74 euro. Un’eventuale ripresa della debolezza sul titolo avrebbe come target short gli 1,62 euro.

Dall’altra parte, un’eventuale ripresa della forza avrebbe come riconquista gli 1,94 euro.

Su Intesa Sanpaolo è presente sempre il fondo Bridgewater che ha aperto un posizionamento netto corto dell’1,56% sul flottante, mentre contestualmente vende allo scoperto i titoli appartenenti allo Stoxx 50 di Germania e Francia.

Qual è il suo giudizio su Stellantis e Ferrari e quali indicazioni operative ci può fornire per questi due titoli?

Più interessanti e definiti i livelli disegnati da Ferrari che potrebbe andare a testare il livello di 182,55 euro, dove insiste un ottimo livello supportivo.

Il livello potrebbe essere interessante anche in un’ottica di breve termine a 182,30 euro, per andare ad intercettare eventuali rimbalzi che eventualmente saranno da sfruttare per aprire un posizionamento di tipo short nel caso in cui dovesse successivamente accelerare al ribasso.

Ciò significherebbe che Ferrari potrebbe andare a violare anche l’ultimo supporto a 173,15 euro, anche se questa eventualità appare al momento poco probabile.

Discorso un po' differente per Stellantis, già appeso sul supporto di 12,34 euro. Si consiglia di attendere, in quanto la perdita del livello comporterebbe l’affondo più in basso intorno a 8,54 euro.

Una buona reazione di forza si avrebbe se Stellantis riuscisse a posizionarsi sul livello di 12,80 euro, dove si andrebbe a recuperare un linea di tendenza ribassista di medio termine.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase e a quali consiglia di guardare ora?

Seguiamo il titolo STM, visto che è in costruzione un interessante testa e spalle rialzista sul time frame settimanale.

Lo traderemo a nostro rischio, eventualmente alla rottura rialzista di 37,69 euro, con target la sua proiezione a 44 euro circa.

Consigliamo altresì di osservare ENI che sembra accumulare al livello di 11,80 euro.

Una possibile strategia consisterebbe di rientrare alla rottura del livello, ma solo in caso di contestuale superamento del livello dei 93 dollari al barile da parte del greggio, al quale il titolo è correlato.