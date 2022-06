Il Ftse Mib è in un'area di prezzi importante e sarà cruciale ora l'evoluzione delle prossime sedute. La view di Massimiliano De Marco.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib è tornato indietro dopo aver cercato l'allungo verso area 25.000. C'è il rischio di nuovi cali?

L’indice Ftse Mib si trova in un’area importante nel ritracciamento del movimento da 25.500 a 22.800 punti, senza mostrare particolare forza relativa che porterebbe a pensare alla formazione di un range.

Qualora non fosse questo il caso, un tentativo verso il massimo lo porterebbe ad attaccare la resistenza più importante, ovvero i 25.900 punti, e al momento non sembrano esserci le condizioni per romperla, mentre cedere i 23.800 punti sarebbe un segnale di ripresa del downtrend di medio.

Visti i prezzi del petrolio, quali indicazioni ci può fornire per due titoli oil come ENI e Saipem?

ENI mostra potenzialmente due scenari: uno vede le ultime sedute come rottura del consolidamento “a triangolo” formato negli ultimi tre mesi.

Questo implicherebbe un superamento del massimo di inizio marzo fino a quota 15 euro, prima di un reverse per una correzione più marcata.

Questo scenario sarebbe negato da una chiusura daily sotto 14 euro, dove passa la trendline superiore del triangolo, e rimetterebbe il titolo in marcia verso nuovi minimi di periodo, sotto quota 12 euro.

Saipem rimane sotto lo scenario di un aumento di capitale molto diluitivo: qualsiasi tentativo di superamento di quota 6,17 euro dovrebbe avere vita breve, salvo poi fare attenzione all’operazione straordinaria che in casi come quello ipotizzato per Saipem solitamente vede il valore del diritto crollare ed il titolo post stacco salire vertiginosamente.

Come valuta l'attuale impostazione di Generali e Unipol e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Generali ha lasciato un gap post stacco dividendo, ma la discesa del prezzo è divergente rispetto agli indicatori che oltretutto mostrano un principio di ipervenduto su base daily.

Sembra quindi che il titolo sia vicino ad un rimbalzo che potrebbe partire dallo storico supporto a 16,6 euro.

Unipol ha invece già assorbito lo stacco, ma il ritracciamento delle ultime due sedute potrebbe trovare supporto in area 4,9 euro, per provare a portarsi in area 5,15-5,20 euro.

Lì si capirà se il massimo di metà maggio può essere attaccato o meno.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase di mercato e a quali consiglia di guardare ora?

Al momento è difficile individuare strutture per ingressi a lungo termine. Meglio pensare a dei “mordi e fuggi” su titoli che sono ben impostati su base oraria, come Banco BPM, Mediobanca, Exor o Italgas.