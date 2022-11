Il Ftse Mib ha le carte in regola per attaccare i massimi di agosto: quale il percorso successivo? La view di Massimiliano De Marco.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib ha provato a scavalcare la soglia dei 23.000 punti, fermandosi per ora al di sotto. Ci sono le condizioni per salire ancora?

Ieri l’indice Ftse Mib si è fermato esattamente sulla trendline che unisce i massimi di marzo e maggio, ma ci sono comunque sicuramente le condizioni per attaccare i 23.155 punti, corrispondenti al massimo fatto segnare ad agosto.

Difficile immaginare il percorso successivo: l’indice Ftse Mib potrebbe essere in un movimento “a cuneo”, così come in un processo di breakout rialzista.

Finchè le quotazioni resteranno sopra i 21.660 punti, comunque, si può rimanere maggiormente focalizzati verso l’alto, specialmente se ci dovesse essere una chiusura daily sopra la trendline di cui sopra.

ENI ieri si è spinto ancora in avanti, mentre ha tirato un po' il fiato Saipem dopo la recente galoppata. Cosa può dirci di questi due titoli?

ENI ha entrambe le opzioni aperte fino a chiusura oltre i 13,93 euro, che indicherebbe che il titolo sta tornando a puntare ai 15 euro.

Primo supporto in area 12,65 euro, sotto il quale potrebbe riprendere vigore l’idea di un nuovo test in area 9,30-10,30 euro.

Saipem rimane impostato per la chiusura completa di uno dei tanti gap lasciati aperti a ridosso dell’aumento di capitale, con target a 1,08 euro.

L’attuale movimento è stato guidato da un buon momentum e quindi prima di un ritracciamento più corposo dovremmo assistere ad una salita dei prezzi divergente dagli oscillatori.

Come valuta l'attuale impostazione di Generali e Unipol? Quali indicazioni ci può fornire per entrambi?

Generali punta al superamento del massimo a 15,7 euro, con un probabile target al primo ritracciamento di interesse a 16,73 euro.

Il supporto che cambierebbe lo scenario si trova invece a 14,55 euro.

Per Unipol andrà valutata la reazione in area 4,6-4,8 euro, che al momento lascerebbe pensare possa essere un’area di reverse.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase di mercato e a quali consiglia di guardare ora?

Rimane ben impostata Azimut, insieme a Prysmian e Diasorin. Sembra pronta a un buon ritracciamento anche A2A.