Nuova chiusura in rialzo per le Borse europee che dopo lo spunto positivo della vigilia si sono spinte ancora in avanti.

A rimanere più indietro delle altre è stata la piazza londinese, che ha visto il Ftse100 in rialzo dello 0,38%, preceduto dal Dax e dal Cac40 che si sono apprezzati rispettivamente dello 0,6% e dello 0,86%.

A indossare la maglia rosa è stata Piazza Affari, che ha visto il Ftse Mib terminare gli scambia a 31.694 punti, con un rialzo dell’1,17%, dopo aver segnato nell’intraday un minimo a 31.479 e un massimo a 31.698 punti.

Ftse Mib: il rimbalzo prende forza

Dopo aver avvicinato l’area dei 31.000, il Ftse Mib ha avviato ieri un rimbalzo che ha trovato un seguito oggi, con il raggiungimento di nuovi massimi di periodo.

L’indice ha confermato la rottura dei 31.500/31.600 punti e per poter allungare il passo dovrà superare ora l’ostacolo dei 31.700 punti.

Al di sopra di tale livello ci sarà spazio per un allungo in direzione della soglia psicologica dei 32.000 punti.

In caso di ulteriore forza, l’indice potrà spingersi ancora in avanti, con proiezioni a 32.200 e a 32.500 punti, raggiunti i quali si dovrebbe assistere a una pausa prima i nuove salite.

Al ribasso, il primo supporto da monitorare è in area 31.500, sotto cui il Ftse Mib indietreggerà verso i 31.200 punti prima e in seguito in direzione di quota 31.100/31.000 punti.

Un abbandono di tale soglia aprirà le porte a una prosecuzione del ribasso verso i 30.800 e i 30.500 punti, con proiezioni successive a 30.200 e a 30.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per l’ultima seduta della settimana, sul fronte macro USA si segnala l’indice dei prezzi alla produzione che a gennaio dovrebbe salire dello 0,1% dopo il calo dello 0,1% precedente e anche per la versione “core” si prevede una variazione positiva dello 0,1%.

I nuovi cantieri edili a gennaio dovrebbero calare da 1,46 a 1,45 milioni di unità, mentre le licenze di costruzione aumentare da 1,49 a 1,51 milioni di unità.

Il dato preliminare della fiducia Michigan a febbraio è atteso in salita da 79 a 80 punti.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si guarderà alla Germania, dove i prezzi all’ingrosso a gennaio dovrebbero calare dello 0,4%, meno rispetto alla flessione dello 0,6% precedente.

In Francia si conoscerà l’indice dei prezzi al consumo per il quale si prevede una variazione negativa dello 0,2% dopo il rialzo dello 0,1% precedente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari sotto la lente ENI e Unipol che presenterà i risultati del 2023 e al test dei conti saranno chiamati anche Juventus FC, UnipolSai, Esautomotion, Farmacosmo, Imprendiroma, Laboratorio Farmaceutico Erfo e VNE.

Da segnalare che domani Palingeo debutta all’Euronext Growth Milan.