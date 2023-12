Ftse Mib: il titolo che perde più di altri. Quali i motivi?

Focus sul titolo più colpito dai sell in avvio di settimana: di chi si tratta?

A Piazza Affari la nuova settimana è partita con il piede sbagliato per ERG che finisce in fondo al listino delle blue chip.

ERG in fondo al paniere del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un progresso di oltre mezzo punto percentuale, oggi da subito si è posizionato in territorio negativo.

Anche se già in recupero dai minimi segnati nella prima parte della mattinata, ERG resta in rosso, presentandosi negli ultimi minuti a 26,54 euro, con una flessione dell’1,7% e oltre 200mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 460mila.

ERG frenato dai BTP. Male anche lo Spread

Il titolo oggi accusa la peggiore performance tra le utility e nel paniere del Ftse Mib, non trovando sostegno nelle indicazioni che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund sale dello 0,85% a 179,58 punti base, mentre qualche vendita sui BTP favorire un lieve rialzo dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni sale dello 0,18% al 4,053%.

ERG bocciato da Morgan Stanley

ERG intanto finisce nel mirino del ribassisti sulla scia delle cattive notizie arrivate da Morgan Stanley che ha riservato una bocciatura al titolo.

Gli analisti hanno cambiato strategia, tagliando il rating da “equalweight” ad “underweight”, con un prezzo obiettivo rivisto verso l’alto da 26,8 a 27,3 euro, valore che offre comunque un potenziale di upside molto limitato, inferiore ai tre punti percentuali rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli esperti della banca USA spiegano di aver tagliato il giudizio su ERG su base relativa rispetto ai competitors delle rinnovabili.

In questo comparto, gli analisti vedono una migliore crescita a una valutazione più bassa altrove.

Nel complesso gli analisti della banca statunitense apprezzano ERG, ma evidenziano che il titolo appare ora pienamente valutato, motivo per cui il consiglio ora è di sottopesarlo in portafoglio.

ERG piace a Intesa Sanpaolo

Ben diversa la strategia suggerita da Intesa Sanpaolo, che nei giorni scorsi ha reiterato la sua view bullish sul titolo, con un rating “buy”, ma questo non ha impedito di rivedere al ribasso il target price da 33,5 a 32,5 euro, con un margine di potenziale apprezzamento di oltre il 22% rispetto ai prezzi correnti a Piazza Affari.

Gli analisti confermano la loro visione positiva su ERG, spiegando che la stessa è basata su fondamentali a sostegno, visibilità degli utili e profilo rischio/rendimento bilanciato.

Intesa Sanpaolo evidenzia che ERG ha delle caratteristiche rassicuranti in un momento difficile per le rinnovabili, visto che ha una fonte di reddito ben diversificata in tutta Europa e una limita esposizione della produzione alle condizioni di mercato.

Gli analisti spiegano di aver abbassato il fair value di ERG per tenere conto di un cambio dei parametri relativo al costo medio ponderato del capitale.