Borse attese più in alto? Petrolio, Eur/Usd e Oro buy?

Le Borse hanno raggiunto livelli importanti, ma non tutte riescono a mantenersi a galla ora. La view di Davide Biocchi.

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro sta provando a risalire la china dopo aver stornato a quota 1,11. Quali i possibili sviluppi nel breve?

L’euro-dollaro ha provato a salire e dopo la rottura di quota 1,09 si è spinto in avanti, ma l’area di 1,107 si conferma un forte ostacolo.

E’ tornata così ad emergere la forza del dollaro e ora siamo in un contesto in cui è difficile fare delle ipotesi, ma possiamo dire che la situazione è tale per cui 1,125 rimane, a mio parere, la resistenza forte.

Euro-Dollaro: i livelli chiave

Al ribasso, il supporto più rilevante è intorno a 1,075 e poi abbiamo un livello che possiamo alzare da 1,107 a 1,11 come ostacolo di breve periodo.

L’area di 1,09, invece, si sta rivelando come un supporto di breve, quindi possiamo dire che il range di breve è 1,09-1,11, mentre quello più ampio è 1,075-1,125.

Il petrolio sta tornando nuovamente indietro dopo aver provato a rimbalzare. Cosa può dirci di questo asset?

Il dollaro che recupera pesa un po’ sulle commodity e ricordo che per il petrolio avevamo individuato un range 72-82 dollari, dove è stato per gran parte dello scorso anno.

Negli ultimi giorni le quotazioni sono scese verso i 70 dollari, da cui però è partito un deciso rialzo sulla scia delle rinnovate tensioni geopolitiche.

Petrolio: le attese nel breve

Abbiamo un effetto del dollaro che recupera che dovrebbe giocare contro eventuali rialzi del petrolio, ma siccome c’è una situazione mediorientale in ebollizione, a quel punto il prezzo sale.

Da verificare ora se il petrolio si manterrà sotto i 72-73 dollari e in tal caso i supporti sono a 67 e a 64 dollari, mentre sopra i 73 dollari avremo due resistenza, a 78 e a 82 dollari.

Focus sull'oro

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell’oro e quali le strategie da seguire nel breve?

L’oro ha sofferto un po’, ma si è mantenuto al di sopra dei 2.000 dollari l’oncia, consolidando oltre tale soglia.

Più consolida oltre i 2.000 dollari e più offre l’idea che potrebbe andare a tentare davvero un attacco serio ai massimi storici.

L’oro registra interesse e secondo me l’idillio si spezza sotto i 1.920/1.915 dollari, segnalando in ogni caso che l’area dei 1.980 dollari è un forte supporto.

La view sulle Borse

Come valuta i recenti movimenti delle Borse e quali le attese per le prossime sedute?

Abbiamo visto che dopo un po’ di tempo Barclays ha riservato un downgrade ad Apple, ma è una bocciatura che fa ridere, con un taglio del target price da 161 a 160 dollari, ma in ogni caso era già meno del prezzo dell’azione.

C’è stato un po’ di movimento sul Nasdaq100 che ha un supporto forte in area 16.000, mentre l’S&P500 fatica a scendere, per cui rimane sui livelli correnti.

La stessa cosa si è vista anche in Europa, dove l’Eurostoxx ha mollato il supporto di breve, mentre il Ftse Mib resta sempre lì.

Per l’indice delle blue chip l’area dei 30.000 è il supporto emotivo e fino a quando non si scenderà oltre tale soglia nessuno si preoccupa.

Al rialzo, invece, chiusure superiori a 30.750 punti potrebbero offrire spunti a ulteriori salite del Ftse Mib.