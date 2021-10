Non riesci ad arrivare a fine mese? 50€ in più ti farebbero comodo? Clicca qui ORA per scoprire come migliorare la tua vita sin da subito.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari. Il Ftse Mib sta vivendo sedute altalenanti, con movimenti racchiusi sostanzialmente in un range di 1.000 punti. Quali le attese nel breve? E' da capire quando si concluderà questa fase di lateralità per il Ftse Mib che sta mostrando in ogni caso maggiore forza relativa rispetto all'S&P500. Il nostro indice è riuscito in qualche modo a contenere la discesa e sembra vivere in un mondo un po' a sè stante in questa fase. Il Ftse Mib potrebbe uscire dalla fase di lateralità o comunque preventivare uno scenario di questo tipo con la rottura dei 26.100/26.200 punti. Il raggiungimento di questa soglia sarà il touch di una trendline che unisce i massimi del 13 agosto e quelli del 28 settembre scorsi, ma non è detto che il Ftse Mib riesca a superare la soglia dei 26.100/26.200 punti. Al ribasso, un altro livello che potrebbe essere interessante è in area 25.200, dove troviamo un'altra trendline che in realtà a mio avviso è un canale. Anche verso il basso il Ftse Mib potrebbe non violare la soglia dei 25.200 punti, la cui tenuta favorirà al contrario un recupero. Difficile fare previsioni di salita o di discesa in questo momento e ritengo probabile una prosecuzione della lateralità in atto visto che manca una precisa direzionalità per il Ftse Mib. L'idea è che l'indice voglia andare ancora a sondare i livelli di supporto e resistenza, rispettivamente a 25.200 e a 26.200 punti. Non mi aspetto che il Ftse Mib rompa uno di questi due estremi, ritenendo più probabile una continuazione del saliscendi nel breve. L'euro-dollaro continua a viaggiare sui minimi di periodo. Cosa aspettarsi ora per il cross? Vedo l'euro-dollaro penalizzato, con le quotazioni che hanno sfondato la media mobile a 200 periodi settimanale. Da segnalare quota 1,156 che l'euro-dollaro ha toccato a 1,156 i minimi del 6 gennaio 2019 e ora si potrebbe scendere fino a 1,15. In caso di violazione di questa soglia l'attenzione andrà rivolta ad area 1,142 che l'euro-dollaro a mio avviso può toccare, vista l'attuale configurazione grafica. Non vedo al momento le condizioni per poter assistere ad una risalita dei corsi nel breve. L'oro si conferma per ora al di sopra dei 1.750 dollari l'oncia. Cosa può dirci di questo asset? L'oro viaggia al di sotto della media mobile a 200 periodi che transita a quota 1.789/1.790 dollari.

Le quotazioni potrebbero recuperare ancora terreno in direzione della soglia appena indicata. Perchè ciò accada sarà necessario che il gold superi quota 1.765/1.768 dollari, visto che la tenuta di tale soglia potrebbe favorire un ritorno delle vendite. La view sull'oro in questo momento è lateral-ribassista e mi aspetto che le quotazioni scendano verso i minimi del 30 settembre intorno ai 1.727 dollari.





Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.