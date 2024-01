Ftse Mib: le aspettative sono positive. Buy ENI o Saipem?

Il Ftse Mib dovrà superare un livello di prezzo ben preciso per poter dare vita a un ulteriore allungo: ecco fin dove secondo Filippo Diodovich.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Filippo Diodovich, strategist di IG, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e sulle prospettive nel breve.

I mercati azionari hanno mostrato una correzione nella sessione di ieri. Quali le prospettive per le prossime sedute?

Ieri è arrivata una correzione sui mercati azionari sulla scia della pubblicazione del dato sull’inflazione di dicembre negli Stati Uniti che è risultata superiore alle aspettative.

Come si muoveranno i mercati azionari?

I mercati azionari stanno scontando ormai da parecchie settimane che le banche centrali siano molto vicine a cambiare direzione in politica monetaria, con un prossimo taglio del costo del denaro (70% di probabilità secondo il CME FedWatch Tool che la Federal Reserve possa ridurre i tassi di interesse a marzo).

I dati macroeconomici negli Stati Uniti (mercato del lavoro robusto e pressioni inflazionistiche ben al di sopra del 2%) indicano, invece, che la FED potrebbe ritardare la scelta di ammorbidire la politica monetaria.

Nel breve rimaniamo positivi sui mercati azionari in vista della stagione delle trimestrali statunitensi, nel medio periodo ci aspettiamo tuttavia una correzione significativa.

L’analisi del Ftse Mib

Il Ftse Mib continua a gravitare intorno all’area dei 30.500, senza fornire spunti direzionali. Quali le attese nel breve?

Nel breve le aspettative rimangono positive. Da un punto di vista tecnico servirà il superamento della vicina resistenza a 30.723 punti, picchi allineati segnati sia l’8 che l’11 gennaio.

Questa condizione potrebbe gettare le basi per un ulteriore allungo del Ftse Mib in direzione prima dei massimi annuali toccati il 2 gennaio a 30.864 punti e poi verso il limite dei 31mila punti.

Primi segnali di debolezza giungeranno invece con la violazione ribassista del supporto in area 30 mila punti, preludio per un possibile calo in direzione dei sostegni a 29.600 punti.

La view su ENI e Saipem

Visto il recente andamento del petrolio, quali strategie ci può suggerire per ENI e Saipem?

Il recente andamento del petrolio è stato positivo sulla scia dell’escalation degli scontri in Medio Oriente.

L’aumento delle tensioni geopolitiche (attacco di Stati Uniti e Gran Bretagna contro i ribelli Houthi) ha portato il WTI Light Crude a risalire da 70 a 74 dollari al barile. Nonostante i recenti acquisti, manteniamo una view neutrale sul greggio, tenendo conto delle nostre prospettive su un possibile eccesso di offerta nei primi 3 mesi dell’anno.

Grazie al rimbalzo del greggio, anche ENI e Saipem hanno mostrato una reazione positiva.

A nostro avviso il movimento positivo di entrambi i titoli non è ancora sufficiente per modificare le prospettive grafiche negative di breve.

Per ENI crediamo che l’eventuale violazione ribassista del supporto a 14,80 euro possa proiettare le quotazioni del gruppo verso il prossimo target short posizionato a 14,60 euro. Segnali contrari solamente sopra 15,32 euro.

Simili aspettative per Saipem. Il break-out ribassista di 1,4070 euro potrebbe gettare le basi per un ribasso verso 1,37 euro.

Focus sull’euro-dollaro

L’euro-dollaro sta provando a riportarsi in area 1,10. Quali i possibili scenari nel breve?

Nel breve sarà fondamentale il superamento della resistenza a 1,10. Solamente con il break-out rialzista di 1,10 si potrebbero creare i presupposti per un allungo in direzione di target long situati a 1,1050 e 1,1140 (picco dello scorso 28 dicembre).

Il mancato superamento della resistenza di 1,10 e il conseguente cedimento dei supporti a 1,0910 potrebbero modificare le prospettive grafiche di breve e aprire a un possibile caduta dell’eurodollaro verso 1,0877.