Il Ftse Mib anche oggi si è mosso in trading range, confermando quindi la lateralità che durerà ormai da tempo.

Chiusura contrastata oggi per le Borse europee, che non sono riuscite a muoversi tutte nella stessa direzione di marcia.

Il Cac40 e il Ftse100 sono scesi rispettivamente dello 0,01% e dello 0,14%, mentre il Dax ha terminato gli scambi in frazionale rialzo dello 0,01%.

In positivo Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a 30.450 punti, con un vantaggio dello 0,14%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 20.572 e un minimo a 30.328 punti.

Ftse Mib: ecco i livelli da violare nel breve

L’indice delle blue chip continua a muoversi sempre in laterale, in un intervallo di circa 200/250 punti, senza offrire spunti direzionali.

Segnali di rinnovata vitalità rialzista si avranno in primis con il superamento di area 30.500, oltre cui il Ftse Mib punterà prima i 30.650 punti e in seguito ai massimi dell’anno in area 30.850.

Oltre questo livello l’indice potrà salire a testare la soglia dei 31.000 punti, con proiezioni successive a 31.200 e a 31.500 punti.

Al ribasso, il primo supporto da monitorare è quello in area 30.200, sotto cui il Ftse Mib scenderà verso i 30.000 punti.

Il cedimento di questa soglia aprirà le porte a una flessione più marcata verso i 29.800 e i 29.500 punti, con proiezioni successive a 29.200 e a 29.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prossima seduta, sul fronte macro USA si segnalano le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero salire da 202mila a 211mila unità.

L’indice dei prezzi al consumo a dicembre dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,2% dopo il rialzo dello 0,1% precedente e anche per la versione “core”, depurata cioè delle componenti più volatili quali alimentari ed energia, dovrebbe salire dello 0,2%.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si guarderà all’Italia, dove è atteso il dato relativo alla produzione industriale, che a novembre dovrebbe mostrare una variazione negativa dello 0,2%, in linea con la lettura precedente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari segnaliamo lo stacco del dividendo di Eurocommercial Properties nella misura di 0,64 euro con opzione in azioni.

Da seguire in mattinata l’asta dei BTP con scadenza febbraio 2027 per un ammontare compreso tra 3,75 e 4 miliardi di euro.