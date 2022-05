Petrolio: chiusura in praticamente invariata ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 110,20 dollari, con un frazionale rialzo dello 0,01%.

Wall Street: chiusura in buon rialzo ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1,98% e dell'1,86%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.535,27 punti, con un progresso dell'1,59%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene americane, oggi si conoscerà il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero che a maggio dovrebbe calare da 59,2 a 57,5 punti.

L'indice PMI servizi a maggio è visto in salita da 55,6 a 56,5 punti, mentre le vendite di nuove case ad aprile dovrebbero scendere da 763mila a 758mila unità.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell'avvio degli scambi a Wall Street i conti del primo trimestre di Best Buy e di Abercrombie & Fitch che dovrebbero riportare un utile per azione di 1,6 e di 0,07 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato preliminare dell'indice PMI composito a maggio è visto in calo da 55,8 a 55 punti, mentre l'indice PMI manifatturiero è visto in flessione da 5,55 a 55 punti e l'indice PMI servizi in rialzo da 57,7 a 57,9 punti.

In Germania l'indice PMI manifatturiero a maggio dovrebbe scendere da 54,6 a 54 punti e l'indice PMI servizi da 57,6 a 57,3 punti.

In Francia l'indice PMI manifatturiero a maggio dovrebbe calare da 55,7 a 55,1 punti, mentre l'indice PMI servizi è atteso in lieve rialzo da 58,9 a 59 punti.

Sempre in Francia la fiducia delle imprese a maggio è vista in calo da 108 a 107 punti.

Da segnalare per oggi una riunione dell'Ecofin, mentre in serata è atteso un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: in agenda i conti del primo trimestre di Solutions Capital Management SIM.

Assemblee a Piazza Affari: previste le riunioni assembleari di Exor e Bastogi per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.