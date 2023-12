Ftse Mib indenne dopo BCE e Fed. Si sale ancora?

Conclusione positiva oggi per le Borse europee, tra le quali ha fatto eccezione quella tedesca.

Il Dax ha terminato gli scambi in frazionale calo dello 0,08%, mentre il Cac40 e il Ftse100 sono saliti rispettivamente dello 0,59% e dell’1,33%.

In positivo anche il Ftse Mib, che ha terminato le contrattazioni a 30.359 punti, con un rialzo dello 0,21%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 30.652 e un minimo a 30.145 punti.

L’indice delle blue chip oggi ha aggiornato i massimi dell’anno, avviando poi un movimento a passo di gambero che lo ha portato a scivolare fino ad area 30.150, con successivo rimbalzo verso i 30.350 punti.

Ftse Mib supera appuntamento con Fed e BCE: e ora?

Il Ftse Mib ha cercato di sfruttare i segnali positivi arrivati da Wall Street, ma sembra ancora incapace di mettere a segno un rialzo deciso e duraturo sopra quota 30.500 punti.

Solo con una conferma al di sopra di tale soglia si potranno mettere in conto allunghi più decisi verso i 30.800 punti prima e i 31.000 punti in seguito.

In caso di ulteriore forza, il Ftse Mib potrà salire ancora fino alla soglia dei 31.500 punti, raggiunta la quale si potrebbe assistere a una pausa.

Fino a quando il Ftse Mib non riuscirà a spingersi stabilmente oltre i 30.500 punti, non saranno da escludere flessioni verso i 30.200/30.150 punti prima e in seguito fino ad area 30.000.

Il cedimento anche di questo livello aprirà le porte a una discesa più marcata verso i 29.800 e i 29.500 punti, con proiezioni successive a 29.200 e a 29.000 punti.

L’entusiasmo alimentato dai meeting della Fed e della BCE sarà da verificare, per vedere se effettivamente ci sarà un seguito sul mercato nelle prossime ore.

I market movers negli Stati Uniti

Sul fronte macro USA, diversi sono gli spunti in agenda domani, quando si segnala l’indice PMI composito che a dicembre dovrebbe attestarsi a 50,7 punti.

L’indice PMI servizi a dicembre è atteso in calo da 50,8 a 50,5 punti e l’indice PMI manifatturiero da 49,4 a 49,1 punti.

Per la produzione industriale di novembre si prevede una variazione positiva dello 0,2% dopo il calo dello 0,6% precedente, mentre la capacità di utilizzo degli impianti è stimata al 79,1%.

Infine, l’indice New York Empire State Manufatcuring a dicembre dovrebbe attestarsi a 3 punti.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si conoscerà il dato preliminare dell’indice PMI composito che dovrebbe salire da 47,6 a 48 punti.

L’indice PMI manifatturiero è atteso in aumento da 44,2 a 44,5 punti e l’indice PMI servizi da 48,7 a 49 punti.

In Germania, l’indice PMI manifatturiero preliminare a dicembre dovrebbe salire da 42,6 a 43,3 punti e l’indice PMI servizi da 49,6 a 49,8 punti.

In Francia l’indice PMI manifatturiero a dicembre è stimato in aumento da 42,9 a 43,2 punti e l’indice PMI servizi da 45,4 a 46 punti.

Il dato finale dell’indice dei prezzi al consumo dovrebbe mostrare una variazione negativa dello 0,3%.

In Italia l’indice dei prezzi al consumo finale a novembre dovrebbe evidenziare una variazione negativa dello 0,4%.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari sotto la lente Diasorin che presenterà il piano industriale 2024-2027.

Da segnalare l’appuntamento con le scadenze tecniche trimestrali che determineranno il passaggio dagli strumenti con consegna dicembre 2023 e quelli con scadenza marzo 2024.