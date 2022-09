Anche quest'ultima seduta della settimana non sta riservando nulla di buono per le Borse europee che, dopo la chiusura negativa di ieri, continuano a perdere terreno oggi.

Borse UE in rosso dopo Wall Street: male anche il Ftse Mib

Sulla scia della conclusione in rosso ieri a Wall Street, i listini del Vecchio Continente hanno imboccato la via delle vendite.

Si difende meglio degli altri il Ftse Mib che sta provando a riconquistare la parità, con un frazionale calo ora dello 0,05%, mentre il Cac40 e il Dax arretrano rispettivamente dell'1,43% e dell'1,64%.

Male anche Piazza Affari dove il Ftse Mib, si presenta in area 22.100, con una flessione dell'1,16%.

Ftse Mib: focus su mosse Fed. Ecco cosa temono gli investitori

A favorire le vendite sul mercato domestico, così come sulle altre piazze, sono le preoccupazioni legate alle prossime mosse delle Banche Centrali.

Si guarda in particolare alla Federal Reserve che si riunirà la prossima settimana e mercoledì annuncerà la sua decisione sui tassi di interese.

Le attese del mercato sono per un nuovo rialzi di 75 punti base, ma non si esclude una stretta più aggressiva nell'ordine di 100 basis points.

A preoccupare gli investitori è proprio la possibilità di un intervento sul costo del denaro più deciso del previsto.

Questo spiega ad esempio perchè i mercati azionari spesso stanno reagendo in maniera negativa anche in presenza di dati macro positivi.

L'idea è che letture migliori del previsto su questo fronte, possano dare il via libera alla Fed ad agire in maniera ancora più decisa per combattere l'inflazione.

Si teme che la politica monetaria restrittiva portata avanti non solo dalla Fed, ma anche da altre Banche Centrali, quali ad esempio la BCE, possa avere ripercussioni alquanto negative sulla crescita economica.

Ftse Mib: cresce la paura di una recessione

Gli analisti di Deutsche Bank evidenziano che gli investitori stanno iniziando a prezzare più aumenti dei tassi da parte delle Banche Centrali.

Tanto basta per alimentare le preoccupazioni legate ad un hard landing, ossia ad un atterraggio duro, con una decisa frenata dell'economia che porti dritto ad una recessione.

Del resto questo appare uno scenario quasi inevitabile tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, specie se non ci dovesse essere un allentamento dell'attuale restringimento della politica monetaria.

Segnali in tal senso non ce ne sono al momento, visto che Fed e BCE appaiono determinate a contrastare l'inflazione a qualsiasi costo.

Wall Street: rischi al ribasso in aumento

Cresce quindi il pericolo di vedere nuovi e ulteriori ribassi dei mercati azionari che potrebbero non aver ancora scontato del tutto un futuro scenario di recessione.

Un alert in questa direzione è lanciato dagli esperti di Robeco, i quali mettono in guardia dal fatto che il ribasso a Wall Street potrebbe essere più marcato di quanto previsto.

A detto di Robeco, man mano che ci si avvicina alla fine dell'anno, sono in aumento i rischi al ribasso per l'azionario USA che, com'è noto, condiziona anche l'andamento delle Borse globali.