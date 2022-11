Una chiusura di settimana molto incoraggiante per il Ftse Mib, che al pari egli altri indici europei, ha messo a segno un bel rialzo.

Ftse Mib in buon rialzo: si torna sui top di giugno

Il listino delle blue chip, dopo aver ceduto quasi mezzo punto percentuale ieri, prestando il fianco ad alcune prese di profitto dopo tre salite di fila, ha ripreso con decisione la via dei guadagni oggi.

Il Ftse Mib si è fermato a 23.282 punti, con un progresso del 2,54%, dopo aver toccato nell'intraday un massimo a 23.392 punti, livelli di prezzo che non si vedevano da giugno scorso.

Il Ftse Mib, già in positivo nel corso della mattinata, ha allungato ancora il passo nel primo pomeriggio.

Ftse Mib allunga dopo report occupazione USA: come è andata?

A incrementare gli acquisti ha contribuito il report sul mercato del lavoro USA che ha evidenziato a ottobre la creazione di 261mila nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo, ben oltre le attese che puntavano a un dato pari a 200mila.

La rilevazione del mese scorso ha mostrato una frenata rispetto a quella di settembre, quando i non farm pay-rolls erano stati pari a 315mila unità.

Il tasso di disoccupazione è salito dal 3,5% al 3,7%, deludendo le stime che si aspettavano un rialzo meno corposo al 3,6%.

Infine, la retribuzione media oraria si è attestata a 33,58 dollari, in crescita dello 0,37% su base mensile, contro la previsione di un incremento dello 0,3%.

Borse scommettono su tagli tassi USA dal 2023. La view di BofA

Dal mercato del lavoro USA sono arrivate indicazioni di una prima frenata, che secondo alcuni analisti però è ancora ben poca cosa, visto che il ritmo del rallentamento è ancora ben lontano da quello voluto dalla Fed.

Le Borse, inclusa Piazza Affari, hanno reagito in maniera molto positiva ai dati, scommettendo su una politica monetaria meno aggressiva da parte della Federal Reserve.

Come evidenziato dagli economisti di Bank of America, malgrado i non fam pay-rolls di ottobre, il rialzo del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti supporta la scommessa su un taglio del costo del denaro a partire dal 2023.

In quest'ottica, gli esperti della banca USA confermano la loro previsione di tagli dei tassi di interesse a partire da dicembre.

Mercati azionari: solo un rally di sollievo?

Non diversa la lettura di Janus Henderson, secondo cui il report sul mercato del lavoro USA è stato più forte di quanto sperato, ma forse abbastanza mite da mettere la Fed in condizione di rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi nei mesi a venire.

A dare respiro ai mercati potrebbe essere il taso di disoccupazione aumentato oltre le aspettative.

Secondo gli esperti di Janus Henderson potrebbe essere in atto un rally di sollievo dei mercati azionari, vito che lo scenario poteva essere anche peggiore.

L'idea però è che non sia ancora giunto il momento di festeggiare, visto che non è ancora superato il momento più difficile dell'impatto della politica monetaria che sarà avvertito dagli utili societari.

Per questi motivi gli esperti suggeriscono di non abbandonare la cautela e se da un lato ritengono sia conveniente rimanere investiti, dall'altra invitano alla prudenza, consigliano di puntare su titoli di qualità.