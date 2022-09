Il Ftse Mib ha chiuso in rally dopo 5 cali di fila, festeggiando il report sul lavoro USA: come spiegare tanto entusiasmo? Cosa cambia?

Un finale di settimana a tutto gas a Piazza Affari, dove il Ftse ib dopo cinque sessioni consecutive in ribasso si è riscattato con un bel rally.

Ftse Mib in rally in chiusura di settimana

L'indice ha terminato gli scambi poco sotto i top di giornata, a quota 21.921 punti, con un rialzo del 2,91%.

Il Ftse Mib si sintonizzato con la positiva impostazione degli altri indici europei, sostenuti dai segnali bullish che arrivano da Wall Street, dove i tre indici principali viaggiano tutti in salita di circa un punto percentuale.

Ftse Mib corre dopo report lavoro USA di agosto

A mettere le ali al Ftse Mib hanno contribuito gli aggiornamenti macro arrivati nel primo pomeriggio dagli Stati Uniti.

Ad agosto il numero di nuovi occupati nel settore non agricolo è stato pari a 315mila unità, al di sopra dei 290mila previsti, ma in frenata in confronto alle 526mila unità di luglio.

Male il tasso di disoccupazione che è salito dal 3,5% al 3,7%, mentre le attese erano per una conferma della lettura precedente.

La retribuzione media oraria è salita dello 0,31%, poco oltre il consensus fissato allo 0,3%.

Mercato del lavoro USA: perchè le Borse hanno festeggiato?

La frenata dei non farm pay-rolls, unitamente all'aumento del tasso di disoccupazione, sono stati letti con favore dal mercato, in ottica contrarian alle mosse della Federal Reserve.

Come evidenziato dagli economisti di Commerzbank, il report sul mercato del lavoro USA di agosto dipinge un quadro di leggera perdita di ritmo nell'occupazione.

Questo non basterà certo a far cambiare idea sulla stretta che la Fed annuncerà questo mese e che, salvo sorprese dell'ultimo minuto, dovrebbe essere di un aumento dei tassi nell'ordine di 75 punti base.

Fed: quali mosse sui tassi dopo i dati sul lavoro?

Com evidenziato dagli strategist di Ig Italia, "I non farm payroll hanno mostrato un aumento nel mese di agosto maggiore delle previsioni, ma il tasso di disoccupazione in salita fa credere in un possibile calmieramento del rialzo dei tassi di interesse nel medio termine".

L'idea degli esperti, in ogni caso è che "la Fed continuerà ad agire aggressivamente sui tassi di interesse nel breve termine fino a che non registrera' un consistente allentamento dell'inflazione".

Non diversa la view dei colleghi di Oanda secondo cui il report sul lavoro USA di agosto dovrebbe essere un sollievo per i mercati in termini di prossimi mosse in materia di politica monetaria, ma non sarà sufficiente a far cambiare idea alla Fed in merito alla decisione che sarà presa nel meeting di settembre.

Fed: cruciale sarà ora il prossimo dato sull'inflazione

Come evidenziato da Capital Economics, la frenata dei non farm payrolls e l'aumento del tasso di disoccupazione potrebbero sostenere un rialzo dei tassi più contenuto di 50 punti base questo mese, ma i dati sull'inflazione potrebbero comunque mantenere la Fed sulla strada dei 75 basis points.

Molto dipenderà quindi dal prossimo aggiornamento sui prezzi al consumo USA, in agenda il prossimo 13 settembre.

Intanto Piazza Affari insieme agli altri mercati ha trovato effettivamente un grande sollievo nei dati odierni.

Il balzo in avanti del Ftse Mib è indubbiamente positivo, ma ancora nonè sufficiente per garantire ulteriori allunghi.

L'indice si è infatti fermato poco sotto i 22.000 punti, la cui tenuta potrà favorire rapidi ritorni verso il basso, con primo target in area 21.500/21.350 e obiettivo successivo in area 21.100/21.000.

Solo con una rottura confermata di quota 22.000/22.200 punti il Ftse Mib potrà salire ancora verso i 22.500 punti prima e i 23.000/23.200 punti in seguito.