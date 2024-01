Ftse Mib in bilico: e ora? Bper, Banco BPM e Ferrari buy?

Di seguito riportiamo l'intervista al trader Davide Biocchi, al quale abbiamo rivolto delle domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib è tornato a premere sul supporto dei 30.000 punti. Si aspetta una violazione al ribasso un recupero?

Sembra un paradosso: prima era più forte il mercato italiano rispetto a quello statunitense, mentre ora è Wall Street a tirare e il resta sembra faccia schifo.

La verità però non è proprio così: si tratta di un momento un po’ particolare, con qualche timore sull’Europa, dove effettivamente c’è apprensione per un’economia debole.

Da non dimenticare poi che a tenere banco è anche la questione di quanto sta accadendo in Medio Oriente.

Da considerare che l’Italia potrebbe essere uno dei Paesi più penalizzati dai possibili sviluppi nel Canale di Suez.

A parte la lentezza e l’aumento dei costi che si pagano per venire nel mar Mediterraneo, dovendo fare tutto il giro dell’Africa, c’è anche un peggio, legato al fatto che quando le navi circumnavigano, a quel punto hanno vantaggio magari ad andare a Rotterdam.

C’è quindi il problema dei porti italiani che in questo momento ricevono meno merci e quindi l’Italia è il Paese messo forse più in difficoltà da questa situazione.

Ftse Mib in pericolo?

Quanto a Piazza Affari, per il Ftse Mib quella dei 30.000 punti è sicuramente una soglia psicologica importante.

Ciò che mi preoccupa di più è che da tre sessioni il Ftse Mib apre in alto, tenta di sfondare e poi lentamente viene giù.

Questo è sinonimo di un atteggiamento e di qualche vendita, ma possiamo dire che in questo momento ci sono sul mercato vendite cattive.

E’ molto difficile pensare a dei crolli per il Ftse Mib, dal momento che si ha Wall Street sui massimi.

La caduta dei corsi potrebbe avvenire in caso di evento esogeno e in questo momento la geopolitica dice che potrebbe capitare ovunque.

In sintesi, a mio avviso conviene essere cauti in questa fase a Piazza Affari, in attesa di capire meglio i possibili sviluppi del mercato.

Intanto possiamo dire che sotto i 30.000 punti vedremo un certo film, mentre sopra i 30.700 punti si potrà andare long senza particolari problemi.

I titoli interessanti a Piazza Affari

Ci sono dei titoli che sta seguendo con più interesse di altri in questa fase di mercato?

Le banche in questo momento sono un po’ meno sugli scudi e le utility, che prossimamente potrebbero anche fare bene, ma ciò accadrà solo quando si inizierà ad avere i tassi che scendono.

Non c’è ancora appeal sulle utility, mentre lo si sta perdendo già sulle banche e se si sommano questi due settori si fa già il 70% del paniere.

In questo momento è difficile trovare titoli con un certo appeal sul nostro mercato e volendo parlare dei bancari, se parliamo di Banco BPM notiamo che ha reagito sul supporto a 4,57 euro.

Se però il titolo dovesse perdere questo livello, romperà un supporto e una dinamica, oltre a chiudere un testa spalle ribassista e quindi anche chi fa analisi grafica con approcci differenti, avrebbe seri problemi, nel senso che per Banco BPM potrebbero arrivare vendite forti.

Non diversa la musica per Bper Banca che graficamente è molto simile a Banco BPM.

Diverso il discorso per Unicredit che è un’altra storia rispetto agli altri bancari, grazie al supporto del buy-back.

Leonardo ha appeal rialzista, ma sta ritracciando, così come Ferrari che sta tornando e personalmente aspetterò un test di aresa 300 euro per vedere cosa succede.

In generale siamo arrivati a un punto così in alto che io non compro il test dei supporti, considerando che il touch dei 30.000 punti di Ftse Mib con reazione c’è già stato la scorsa settimana.

Il primo tocco che tu compri è proprio al test e questo è stato già fatto nei giorni scorsi.

Focus sui titoli oil

Nel settore oil ci sono storie da valutare in questa fase?

Il petrolio sta salendo un po’ e se dovesse allungare oltre la resistenza dei 75 euro, si potrebbe anche tentare qualche acquisto su Saipem o Tenaris.

C’è da dire però che si tratterebbe di interventi che faresti un po’ meno a cuor leggero rispetto a un mese fa.