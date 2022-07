La chiusura incerta e poco mossa del Ftse Mib, fermatosi appena sotto la parità con un frazionale calo dello 0,05%, non ha impedito a diverse blue chip di muoversi in controtendenza.

Ferrari chiude ancora in rialzo

Tra le altre segnaliamo in particolare Ferrari che già venerdì scorso aveva chiuso in positivo, salendo di quasi un punto e mezzo percentuale.

Il titolo oggi è riuscito a fare ancora meglio, fermandosi a 181,9 euro, con un vantaggio del 2,39% e circa 250mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 350mila.

Ferrari promosso da Jefferies. Salgono target e rating

Ferrari anche oggi ha mostrato più forza del Ftse Mib, cavalcando la mossa di un broker che ha rivisto il suo giudizio.

Jefferies ha cambiato strategia sul titolo, modificando la raccomandazione da "underperform" a "hold", con un prezzo obiettivo alzato da 130 a 170 euro, valore già superato dalle attuali quotazioni di Borsa.

In occasione del Capital Markerts Day che ha impegnato il gruppo di recente, gli analisti del broker fanno sapere che il management di Ferrari ha affrontato i loro timori su una crescita bilancia, sulle spese per investimenti e sulla proprietà intellettuale.

Ferrari: per analisti viaggia su multipli elevati

Jefferies ha spiegato che i target indicati da Ferrari mantengono la società sul sentiero di un incremento degli utili a doppia cifra al 2026 e di un aumento della remunerazione degli azionisti.

Gli analisti però fanno notare che i multipli a cui scambia Ferrari sono nella parte molto alta del lusso e si confermano quindi elevati.

Anche per questo motivo Jefferies ha rivisto da una parte il giudizio su Ferrari, ma dall'altra non si è spinto oltre il rating "hold", non riuscendo quindi ad assumere una view maggiormente positiva.