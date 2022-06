Petrolio: chiusura in netto calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 115,1 dollari, in flessione del 3,19%.

Wall Street: chiusura positiva ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1% e dell'1,46%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.099,15 punti, con un rialzo del 2,5%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese in calo da 229mila a 220mila unità.

I nuovi cantieri edili a maggio dovrebbero salire da 1,724 a 1,738 milioni di unità, mentre le licenze di costruzione sono attese in flessione da 1,823 a 1,78 milioni di unità.

L'indice Philadelphia Fed a giugno dovrebbe salire da 2,6 a 8,2 punti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: focus sull'Italia dove sarà diffuso il dato finale dell'inflazione che a maggio dovrebbe salire dello 0,9%.

In tarda mattinata è attesa la decisione di politica monetaria della Bank of England che dovrebbe alzare i tassi di interesse dello 0,25% all'1,25%.

Da segnalare una riunione dell'Eurogruppo cui parteciperà anche la presidente della BCE, Christine Lagarde.

In Francia da seguire l'asta dei titoli di Stato con scadenza 2025, 2028 e 2029 per un ammontare compreso tra 10,5 e 11,5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Ferrari: sotto la lente il titolo nel giorno del Capital Markets Day.

Stellantis: da seguire il titolo in vista dei dati sulle vendite di auto in Europa che saranno diffusi da Acea.