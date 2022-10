Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib ha ripreso velocemente quota dopo aver segnato nuovi minimi dell'anno. Quali le attese per le prossime sedute?

La scorsa settimana era molto chiara la direzione verso i nuovi minimi, ma per il momento siamo ricaduti nello scenario del minimo marginale, con una reazione molto forte del Ftse Mib.

Stavolta lo scenario è meno definito: siamo di fronte all’ennesimo, pur ripido, bear market rally? Oppure il mercato è intenzionato a ripartire come queste ultime due sedute lascerebbero pensare?

Al momento, l’area in cui ci troviamo, tra 21.550 e 21.800, è la chiave per pensare di tornare sopra il massimo locale a 23.100 punti, e lì aggiornare lo scenario.

Al contrario, un’inversione in quest’area per andare verso nuovi minimi avrebbe implicazioni decisamente bearish, per un movimento che in questo caso porterebbe il Ftse Mib ben sotto quota 20.000 punti.

Un test importante sarà probabilmente il gap lasciato aperto a 20.950 punti: chiuderlo e ripartire sarebbe un segnale che il primo scenario è in gioco, mentre una chiusura daily al di sotto creerebbe il primo “allarme”.

Bper Banca ieri ha messo a segno un bel rally, mentre si è mosso in maniera più cauta Banco BPM. Qual è la sua view su questi due bancari?

La struttura a lungo termine di Bper Banca non è chiarissima, ma il titolo è appoggiato su una trendline rialzista fin dal minimo di luglio.

Fino alla sua tenuta, al momento passa in area 1,58 euro, è lecito continuare ad attendersi massimi e minimi crescenti: un’ulteriore conferma arriverebbe dalla rottura di 1,75 euro.

Banco BPM ha invece una configurazione di medio più compressa: come si immaginava, ha ritestato la soglia psicologica a 3 euro, ma ne è stato subito respinto.

Proprio quota 3 euro diventa quindi la resistenza da rompere per guadagnare un po’ di gas, mentre 2,5 euro è il supporto orizzontale che aprirebbe le porte verso nuovi minimi dell’anno.

Come valuta l'attuale impostazione di Azimut e Finecobank e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Azimut ha un’interessante serie di minimi divergenti, ovvero prezzi decrescenti accompagnati da valori degli oscillatori crescenti.

Il titolo al momento non è riuscito a chiudere sopra 15,6 euro, che farebbe pensare ad un minimo di medio periodo già segnato.

Fino ad allora, rimane il rischio che il titolo abbia ancora un minimo divergente, da segnare verso 13,5-14 euro prima di un reverse stabile.

La ripartenza di FinecoBank dal minimo di giugno non sembra “impulsiva”, ovvero improntata ad un nuovo ciclo rialzista verso nuovi massimi.

Area 13,75 euro, in quanto ex supporto orizzontale e ritracciamento classico del 50% della precedente discesa, dovrebbe dirci di più sul destino del titolo.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase di mercato e a quali consiglia di guardare ora?

Prysmian con la recente reazione sembra confermare l’outlook positivo, allo stesso modo Banca Generali potrebbe aver concluso il ciclo ribassista con il minimo della scorsa settimana.

Anche Moncler potrebbe aver spazio per un'ulteriore salita, se anche non avesse già segnato un minimo di lungo periodo.