Anche la seduta odierna prosegue in rialzo a Piazza Affari che si muove in positivo, al pari delle altre Borse europee.

Il Ftse Mib, dopo aver guadagnato quasi due punti percentuali ieri, prova a regalarsi il bis oggi, mostrando più forza degli altri listini europei.

Ftse Mib in rialzo per la quarta seduta di fila

L'indice delle blue chip è fotografato a un passo dai 21.650 punti, con un vantaggio dell'1,49%, salendo per la quarta giornata di fila.

Dai minimi intraday di giovedì scorso a 20.191 punti, il Ftse Mib fino a questo momento ha guadagnato oltre sette punti percentuali in poco più di tre sedute. Un risultato senza dubbio notevole, ma è bene ricordare che questo forte rimbalzo è venuto dopo una nuova discesa dell'indice sui minimi dell'anno.

Ftse Mib sale, ma rischi in aumento sul fronte macro e geopolitico

Non stupisce che gli analisti di Equita SIM continuino a mantenere un atteggiamento improntato alla cautela su Piazza Affari.

Gli esperti, nonostante la debole performance dei mercati da inizio anno, un posizionamento degli investitori già molto cauto e multipli che scontano già un deciso rallentamento economico, ritengono che i rischi sul fronte macroeconomico e geopolitico stiano aumentando.

Ftse Mib: Equita SIM resta cauta. I titoli su cui puntare ora

La conclusione operativa di Equita SIM è che sia necessaria ancora cautela sui mercati, in quanto è ancora bassa la visibilità sulla profondità e la durata del rallentamento economico in Europa e sulla fine della restrizione monetaria in atto.

A livello strategico, gli analisti della SIM milanese confermano il forte posizionamento su titoli di qualità, con maggior diversificazione internazionale e una struttura finanziaria solida, per i quali si aspettano anche dei risultati trimestrali positivi e a supporto delle loro stime per l'intero 2022.

Parlando in particolare dei finanziari, gli analisti mantengono un posizionamento neutrale.

La loro idea è di privilegiare quei titoli meno esposti al costo del rischio, che beneficiano del rialzo dei tassi, di trend strutturali, ottimo posizionamento competitivo e solida dotazione di capitale.

FinecoBank: un titolo da comprare sui fondamentali

Sulla base dell'analisi fondamentale, Equita SIM raccomanda proprio l'acquisto di un titolo finanziario e in particolare del settore del risparmio gestito.

Si tratta nel dettaglio di Finecobank che secondo gli analisti è ottimamente posizionata per sfruttare alcuni trend strutturali, come la digitalizzazione e l’aumento della richiesta di consulenza.

La società ha un flusso diversificato di ricavi, banking, brokerage, Investing e asset management, con una piattaforma digitale proprietaria e “best-in-class”.

Questo nell'attuale scenario inflazionistico rappresenta un ulteriore vantaggio competitivo che consente di diminuire la pressione inflazionistica della base costi a cui sarà esposto il settore finanziario nel suo complesso.

I dati di settembre, molto forti sia lato raccolta che brokerage, sottolineano la forza del modello di business integrato, nonostante un contesto di mercato particolarmente complesso e di elevata pressione.

A detta di Equta SIM, FinecoBank offre pertanto un profilo di rischio più contenuto delle banche e degli altri temi del risparmio gestito, vantando un lending contenuto, l'assenza di performance fees e un aumento dei ricavi da brokerage in presenza di maggiore volatilità dei mercati.

Confermata così la strategia bullish sul titolo, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 15,6 euro.