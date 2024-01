Ftse Mib: fallisce il tentativo dei ribassisti

Nuova seduta con il segno meno per le Borse europee, che anche oggi hanno perso terreno, scendendo per la seconda giornata di fila.

Il Cac40 e il Dax sono calati rispettivamente dello 0,18% e dello 0,3%, lasciando più indietro il Ftse100 che ha ceduto lo 0,48%.

A fare eccezione è stata Piazza Affari, che ha schivato le vendite, strappando un piccolo segno più, con il Ftse Mib fotografato al close a 30.337 punti, con un frazionale rialzo dello 0,03%, dopo aver toccato nell’intraday un top a 30.346 e un minimo a 29.995 punti.

Ftse Mib: bella reazione dal supporto. E ora?

L’indice delle blue chip conferma lo scenario già delineatosi ormai da alcune settimane, con un movimento in range che nelle ultime ore si è spostato un po’ verso la parte bassa dell’intervallo di prezzi esplorato.

La mancata violazione di area 30.500 ha visto il Ftse Mib ripiegare, fino a testare oggi la soglia dei 30.000 punti.

La tenuta di questo livello ha favorito un bel recupero, con un ritorno delle quotazioni al di sopra di area 30.300.

Nuovi spunti al rialzo saranno possibili con la riconquista di area 30.500, oltre cui ci sarà spazio per un allungo del Ftse Mib verso i 30.650/30.700 e i 30.850 punti.

Se l’indice riuscirà ad avere ragione di questi ostacoli potrà testare l’area psicologica dei 31.000, con allunghi successivi in direzione dei 31.200 e dei 31.500 punti.

Al ribasso, occhio alla tenuta dei 30.200 punti, la cui violazione aprirà le porte a un nuovo test di area 30.000.

Sotto questo livello ci sarà una prosecuzione della discesa verso i 29.800 e i 29.500 punti, con estensioni in direzione dei 29.200 e dei 29.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prossima seduta, sul fronte macro USA si segnala l’indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari.

Per i prezzi import di dicembre si prevede una variazione negativa dello 0,6% dopo la flessione dello 0,4% precedente, mentre le vendite al dettaglio a dicembre dovrebbero salire dello 0,4% dopo lo 0,3% di novembre.

Per la produzione industriale di dicembre si stima una variazione negativa dello 0,1% dopo il rialzo dello 0,2% precedente, mentre la capacità di utilizzo degli impianti è stimata al 78,6%.

Le scorte delle imprese a novembre dovrebbero calare dello 0,1%, in linea con la lettura precedente, mentre l’indice Nahb a gennaio è atteso in rialzo da 37 a 39 punti.

Due ore prima della chiusura di Wall Street si guarderà al Beige Book, il tradizionale report della Fed sullo stato di salute dell’econpomia a stelle e strisce.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti del quarto trimestre del 2023 di US Bancorp, con un eps atteso a 0,98 dollari.

A mercati chiusi si guarderà alla trimestrale di Alcoa che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di una perdita per azione di 0,78 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa è atteso il dato finale dell’inflazione che a dicembre dovrebbe salire dello 0,2% dopo il calo dello 0,6% precedente, mentre la versione “core” dovrebbe mostrare una variazione positiva del 3,9% su base annua.

Da segnalare nel pomeriggio un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE, che interverrà al World Economic Forum di Davos.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza agosto 2052 per un ammontare massimo di 1 miliardo di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire FOPE che presenterà i dati relativi ai ricavi dell’esercizio 2023.

Sotto la lente ENI, Saipem e Tenaris, in vista del rapporto mensile sul mercato del petrolio che sarà presentato dall’Opec.