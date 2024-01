Ftse Mib: ENI, Saipem e Tenaris sotto la lente

Petrolio: chiusura negativa ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 72 dollari, in flessione dello 0,62%.

Wall Street: chiusura negativa ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&500 sono scesi dello 0,62% e dello 0,37%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 14.944,35 punti, in calo dello 0,19%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala l’indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari.

Per i prezzi import di dicembre si prevede una variazione negativa dello 0,6% dopo la flessione dello 0,4% precedente, mentre le vendite al dettaglio a dicembre dovrebbero salire dello 0,4% dopo lo 0,3% di novembre.

Per la produzione industriale di dicembre si stima una variazione negativa dello 0,1% dopo il rialzo dello 0,2% precedente, mentre la capacità di utilizzo degli impianti è stimata al 78,6%.

Le scorte delle imprese a novembre dovrebbero calare dello 0,1%, in linea con la lettura precedente, mentre l’indice Nahb a gennaio è atteso in rialzo da 37 a 39 punti.

Due ore prima della chiusura di Wall Street si guarderà al Beige Book, il tradizionale report della Fed sullo stato di salute dell’econpomia a stelle e strisce.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti del quarto trimestre del 2023 di US Bancorp, con un eps atteso a 0,98 dollari.

A mercati chiusi si guarderà alla trimestrale di Alcoa che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di una perdita per azione di 0,78 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: è atteso il dato finale dell’inflazione che a dicembre dovrebbe salire dello 0,2% dopo il calo dello 0,6% precedente, mentre la versione “core” dovrebbe mostrare una variazione positiva del 3,9% su base annua.

Da segnalare nel pomeriggio un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE, che interverrà al World Economic Forum di Davos.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza agosto 2052 per un ammontare massimo di 1 miliardo di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire FOPE che presenterà i dati relativi ai ricavi dell’esercizio 2023.

Titoli oil a Piazza Affari: sotto la lente ENI, Saipem e Tenaris, in vista del rapporto mensile sul mercato del petrolio che sarà presentato dall’Opec.