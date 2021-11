Petrolio: chiusura in forte calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 81,16 dollari, in flessione del 3,56%.

Wall Street: conclusione negativa anche ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,66% e dello 0,82%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.622,71 punti, in calo dell'1,66%.

Oggi la piazza azionaria USA sarà regolarmente aperta, mentre sarà chiuso il mercato obbligazionario in occasione del Veteran's Day.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro dgni di nota negli Stati Uniti.

Risultati trimestrali Usa: a mercati chiusi si guarderà ai conti di Walt Disney che per non deludere le attese dovrà centrare l'obiettivo di un eps pari a 0,51 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: anche nel Vecchio Continente non sono in agenda aggiornamenti macro di rilevo.

Da segnalare un'ora dopo l'apertura delle Borse europee la diffusione del bollettino mensile della BCE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i conti del terzo trimestre di Atlantia, Azimut, A2A, Diasorin, Generali, Poste Italiane, Nexi, Pirelli, Prysmian e Unipol.

Al test dei conti anche AlerionCleanpower, BFF Bank, Credem, ENAV, ERG, Fincantieri, IREN, Rai Way, SOL, UnipolSAI, Webuild, Aeffe, Aquafil, Ascopiave, Cellularline, Cembre, Cementir Holding, D’Amico Int. Shipping, Datalogic, DEA Capital, Digital Bros, Equita Group, Esprinet, Gefran, Giglio Group, Mondadori, Mondo TV, Piovan, Retelit, Sabaf, SECO, Unieuro, WIIT, Banca Intermobiliare, Exprivia, FNM, FullSix, Geox, Italian Exhibition Group, Intercos, LVenture Group, Monrif e Philogen.

Asta titoli di Stato: da seguire in mattinata i BTP con scadenza nel 2024, per un ammontare compreso tra 1,5 e miliardi di euro.

In asta anche i BTP con scadenza febbraio 2029 per un importo racchiuso tra 3,25 e 3,75 miliardi di euro.