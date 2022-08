Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, trader-Directa SIM, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib sta risalendo dopo le vendite seguite al discorso di Powell prima del week-end. Cosa aspettarsi ora?

Come avevo anticipato, il preside Powell ha rimesso a posto gli studenti ribelli che volevano fare una ricreazione troppo lunga.

E' abbastanza normale che dopo una seduta pesante come quella di venerdì scorso, il mercato apra in gap-down anche nella sessione successiva, come avvenuto ieri.

Questo per un motivo banale, perchè in Borsa sono pochi coloro che interagiscono in tempo reale.

Molti affrontano il tema mercati in differita o magari solo nel week-end per dare un'occhiata ed è probabile che alcuni di questi, a fronte del fatto che si spaventano un po', magari poi vendono.

E' facile quindi che con l'apertura della giornata successiva a quella segnata da eventi un po' infausti, il mercato sia di nuovo venditore in partenza.

Il mercato ora ci deve dire come reagirà opo la sfuriata di venerdì scorso e capiremo meglio se la Borsa ha già scontato quanto indicato dalle Banche Centrali o se al contrario si adeguerà e dovrà fare ancora un po' di strada verso il basso per dimostrare che accetta quanto detto da Fed e BCE.

Parlando del Ftse Mib, la chiusura di ieri sopra i 21.600 punti ha lasciato la porta aperta a un recupero che di fatto si sta materializzando puntualmente oggi.

Possibile che la reazione odierna prosegua nel breve e sarà solo la rottura dei supporti testati di recente a decretare la continuazione del trend in essere.

Come valuta l'attuale impostazione di Banco BPM e Bper Banca e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

In generale non vedo tanto bene i bancari perchè ho sempre l'idea che potrebbe esserci un peggioramento dello Spread BTP-Bund che andrebbe a pesare sul comparto.

Banco BPM e Bper Banca, ancor prima di Unicredit e Intesa Sanpaolo, mi sembrano destinati ad arrivare su dei supporti.

Tutti i bancari hanno grafici non molto belli, motivo per cui sarei comunque molto cauto in generale.

Guardando in particolare a Banco BPM, segnalo un supporto forte a 2,2 euro, mentre la resistenza è in area 2,7 euro.

Per Bper Banca al momento siamo più lontani dal supporto che possiamo individuare in area 1,26 euro, mentre la resistenza è più vicina ed è in area 1,67 euro.

Generali è interessante sui livelli attuali o è preferibile attendere prima di valutare un posizionamento?

Generali ha recuperato dopo una discesa feroce, ma l'area dei 15,6/15,7 euro si è dimostrata molto ostica.

Personalmente fatico a trovare qualcosa che mi dica di entrare su Generali prima del superamento di quota 15,5 euro in chiusura di sessione.