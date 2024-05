Di seguito riportiamo l’intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull’attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari.

Il Ftse Mib ha recuperato ancora terreno e sembra diretto nuovamente verso i recenti top. Quali le sue attese per le prossime sedute?

Il future sul Ftse Mib tenta un rialzo verso il recente top di periodo in area 34.500, ma si fa sentire già l’influenza negativa della resistenza dei 34.200 punti.

Ftse Mib verso nuovi rialzi?

Fino a quando non sarà superato con decisione l’ostacolo di area 34.500, il future sul Ftse Mib potrebbe rimanere in un limbo tra quest’ultimo livello e i 33.000 punti.

Inutile dire che potrebbe essere pericolosa una discesa al di sotto dei 32.600 punti, perché una violazione di tale soglia potrebbe condurre ben più in basso verso l’area dei 31.000.

La view su Unicredit e Intesa Sanpaolo

Quali indicazioni operative ci può fornire per Uincredit e Intesa Sanpaolo anche alla luce delle trimestrali diffuse in questi giorni?

Intesa Sanpaolo è alle prese con la resistenza dei 3,6 euro, oltre cui potrebbe spingersi in avanti verso quota 3,7 euro.

In caso contrario, il titolo correrà il rischio di rimanere in laterale o addirittura muoversi al ribasso verso i 3,38 euro prima e i 3,23 euro in seguito.

Per Unicredit c’è stato un bel gap-up, con il successivo superamento della resistenza a 35,87 euro, la cui rottura apre le porte a una salita verso i 37,5 euro.

Diversamente Unicredit tornerà indietro verso il supporto dei 34,9 euro.

Focus su STM

Come valuta i recenti movimenti di STM e quali indicazioni ci può fornire per questo titolo?

Per STM è in atto un recupero per cui si conferma il doppio minimo a 36,2 euro e sarà molto probabile ora il raggiungimento di quota 40 euro.

Al ribasso fare attenzione alla tenuta dei 36 euro, visto che una rottura di tale soglia aprirà le porte alle vendite.

Generali sotto la lente

Generali offre spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo?

Per Generali c’è un bel recupero di alcune resistenze storiche tra le quali segnaliamo quella dei 24 euro, la cui tenuta potrà favorire una discesa dei corsi verso i 23,2 euro, mentre al rialzo ci sarà spazio per una salita fino ai 25 euro.

L’analisi di Poste Italiane

Poste Italiane ieri è stato tra i migliori del Ftse Mib. Qual è la sua view su questo titolo?

Poste Italiane segna nuovi top in area 12,3 euro e ora le attese sono per una prosecuzione al rialzo verso quota 12,7 euro.

Strategie su Campari

Campari ieri ha sbancato dopo la trimestrale. Che fare ora con questo titolo?

Per Campari è confermato il doppio minimo di lungo periodo in area 9 euro e l’obiettivo è superare lo swing dei 10 euro per andare ad agganciare la resistenza intorno agli 11 euro.