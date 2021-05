[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 65,59 dollari, con un progresso dello 0,3%. Wall Street: chiusura negativa ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi rispettivamente dello 0,16% e dello 0,25%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 13.379,05 punti, in flessione dello 0,92%. I dati macro e le trimestrali Usa Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene americane, oggi si conosceranno i nuovi cantieri edili che ad aprile dovrebbero calare da 1,739 a 1,72 milioni di unità, mentre le licenze di costruzione sono viste in rialzo da 1,759 a 1,773 milioni di unità. Risultati trimestrali Usa: a presentare i conti del primo trimestre saranno oggi Baidu e Home Depot, con un eps atteso a 1,66 e a 3,07 dollari, mentre per Walmart le stime parlano di un utile per azione pari a 1,21 dollari. Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa Dati Macro ed Eventi in Europa: la seconda lettura del PIL del primo trimestre è vista in calo dello 0,6%. Nel pomeriggio è previsto un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE. Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 2 anni per un ammontare massimo di 6 miliardi di euro. I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari Risultati societari a Piazza Affari: a presentare oggi i conti del primo trimestre saranno Generali, Cover50 e GEL. Assemblee a Piazza Affari: previste le riunioni assembleari di Toscana Aeroporto e Frendy Energy per l'approvazione dei dati di bilancio del 2020.





