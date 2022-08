Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

Il Ftse Mib è reduce da una settimana molto positiva che lo ha visto tornare sui top di metà giugno. Quali le attese per le prossime sedute?

In verit, fin da metà giugno vi era stata una timida ma costante ripresa tecnica, da poco sopra la soglia psicologica dei 20.000 punti del future sul Ftse Mib con scadenza settembre.

Pochi ci avevano fatto caso, anche perché i minimi ed i massimi risultavano essere sempre più bassi.

I rimbalzi erano comunque provocati esclusivamente da un "peso massimo" del listino, quasi sempre da Intesa Sanpaolo o dai Unicredit.

Anche noi non abbiamo dato grande peso a tutto ciò, come non stiamo dando molto peso a questa ultima settimana di luglio, con un ampliamento nei rimbalzi anche a Stellantis ed ENI.

Gli altri listini europei sono invece guardinghi, con le trimestrali con luci ed ombre.

Noi invece, incuranti di tutto quello che ci sta passando e ci passerà sopra la testa, che è quasi inutile ripetere, ci aspettiamo che vivremo ancora una fase di forte correzione su titoli anche già ingiustamente sacrificati, come appunto quelli sopra segnalati.

Presto ritornerà la lettera che porterà il future sul Ftse Mib con scadenza settembre e dicembre da area 22.800/22.900 e 22.500/22.600 rispettivamente, anche sotto i 20.000 punti, fino ai 18.800/18.900 e 18.500/18.600 punti rispettivamente.

Nel medio-lungo termine, da qui alla fine della prossima primavera-inizio estate, il future potrebbe tranquillamente pervenire anche sui 16.000/16.500 punti, già da tempo segnalati sia su queste pagine, sia quotidianamente ai lettori abbonati ai nostri servizi consulenziali.

Banco BPM e Bper Banca saranno chiamati al test dei conti la prossima settimana: su quale dei due puntare ora?

Pronti a ricominciare a concretizzare i vari progetti di M&A, mai abbandonati, ora che, anche per i tassi che aumenteranno, i margini degli istituti più solidi non potranno che salire, accompagnando meglio i loro progetti.

Un paio di anni fa avevamo iniziato a segnalare anche su queste pagine i migliori titoli bancari, a parte i due big Unicredit e Intesa.

Dopo l'operazione su Creval, scrivevamo di iniziare ad accumulare proprio Banco BPM e Bper Banca e a seguire attentamente Banca Popolare di Sondrio e Credem.

Per rispondere ora alla domanda, una leggerissima preferenza per Bper Banca, avendo ancora arrotondato la quota in Banca Carige, che a questo punto verrà delistata.

Vanno prese comunque entrambe, tenendo presente il quadro descritto nella precedente domanda, a piramide rovesciata, iniziando quindi con modeste quantità ed a salire, nei momenti di storno e che segnaleremo.

Come valuta l’attuale impostazione di Generali e Poste Italiane e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Generali e Poste Italiane ci paiono stanchi e quindi poco reattivi, anche se ormai vicini ai minimi degli ultimi 12 mesi, posti poco sotto i 14 euro per Generali e poco sotto 8 euro per Poste Italiane.

Forse prima nella fase di ripresa dai minimi della primavera del 2020, i due titoli avevano un po' esagerato, e quindi ora ne vediamo i risultati.

Noi avevamo sempre consigliato aì nostri lettori l'acquisto di UnipolSai, con un giudizio neutro su Generali, mentre Poste Italiane andava sicuramente venduta e al momento rimaniamo di questo avviso.

L’euro-dollaro si sta spingendo sopra quota 1,02. Quali i possibili scenari nel breve per questo cross?

Fase del cross euro-dollaro da professionisti, specialist o assistiti da esperti consulenti ed in ogni caso con l' ausilio delle opzioni.

L'euro-dollaro, dopo essere andato anche leggermente sotto la parità a 0,9952, ha continuato a flirtare fra poco sopra la parità e poco sopra quota 1,02.

Le Banche Centrali controllano molto bene e molto facilmente, anche perché nessuno vuole rischiare, neanche con i tanto annunciati e scontati aumenti dei tassi di qua e di là dell'Atlantico.

I volumi sul cross rimangono tutto sommato scarsi, facilitando così il controllo, che può andar bene sia per la FED che per la BCE.

Per chi proprio volesse operare, meglio affidarsi appunto a seri ed esperti professionisti, anche con opzioni.

I Livelli da controllare per l'euro-dollaro sono a 0,96/98 e a 1,06/1,08, che potrebbero essere raggiunti in caso di manovre e movimenti improvvisi su tassi.