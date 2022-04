Sul Ftse Mib pesa l'effetto iniziale del sell in May and go away, ma non solo: ecco i possibili scenari nel breve secondo Fabrizio Brasili.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

Il Ftse Mib è stato respinto dall’area dei 25.000. C’è il rischio di nuovi ribassi nelle prossime sedute?

Con grandi nubi sopra la testa, il Ftse Mib aveva stornato dai soliti massimi di periodo posti sempre a 24.800/24.900 punti, portandosi in chiusura di seduta sui minimi a 24.200/24.300 punti venerdì scorso.

Il future sul Ftse Mib con scadenza giugno, già toccava e rompeva i 23.800/23.900 punti, con quello di settembre, anche se poco scambiato, andando leggermente sopra i 23.500/23.600 punti.

Il peggio doveva ancora venire, sempre dagli USA, che dopo le 17,30 ore italiane ampliava ulteriormente le perdite, lasciando sul terreno poco oltre il 3%!

Al netto di quello che è accaduto dopo la chiusura di venerdì, a livello globale, il processo di distribuzione in atto dovrebbe continuare oggi, con il Ftse Mib atteso sui livelli tecnici già toccati di area 23.800/23.900.

Effetto iniziale di "sell in May and go away", del perdurare del conflitto russo-ucraino e dei relativi danni che ne nasceranno a livello economico e sociale soprattutto in Europa nei prossimi mesi od addirittura anni.

Il tutto amplificato dagli attesi aumenti di 50 e forse 75 punti base dei tassi USA già dal 3/4 maggio, ed in minor misura, 25 punti base, in Europa in luglio.

Non escludiamo quindi un ritorno dl Ftse Mib, questa volta stabile, e non intraday, come allo scoppio del conflitto, sui livelli dei 21.500 punti.

Sul medio-lungo termine possiamo immaginare un test sui poco significativi livelli psicologici di area 20.000 e poi anche più sotto fino ai 16.000/16.500 punti.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie può suggerirci per entrambi?

Soffrirà in ogni situazione ancora di più il settore finanziario e le banche principali, Unicredit ed Intesa Sanpaolo in primis, e quelle più esposte sui mercati russi e non solo.

Per Unicredit andremo facilmente a testare anche area 8 euro e a superare i minimi degli ultimi mesi.

Meglio dunque restare out, anche per l'incertezza che regna in Piazza Gae Aulenti dopo il nulla di fatto con Banca MPS e le attuali incertezze per altre aggregazioni, fatte però con scambio di sola "carta contro carta", cosa non molto gradita al mercato.

Preferire se mai la "prima della classe", Intesa Sanpaolo, sia per aver già da tempo effettuato queste operazioni di M&A e con pieno successo in termini di sviluppo e risultati economici, che dovrebbero attutire l'esposizione verso i mercati dell'Est!

Forse potrebbe venire meno, essere ridotto e/o sospeso il dividendo dell' esercizio 2022.

Primo obiettivo per Intesa Sanpaolo il raggiungimento di area 1,92/1,93 euro, che, se rotta, porterebbe il titolo fino ad area 1,60/1,65 euro, prima base di accumulo cum cedola esercizio 2021.

Con detto stacco cedola a maggio ed il nebuloso futuro, Intesa Sanpaolo potrebbe arrivare anche in area 1,40/1,45 euro circa largo.

Come valuta l’attuale impostazione di Generali e Poste Italiane e quali indicazioni ci può fornire per questi due titoli?

Generali è correttamente valutato, considerando il generoso dividendo già staccato, ancora sotto i massimi assoluti di 21 euro, indubbiamente un po' tirati, e su cui la speculazione ha giustamente preso profitto.

Ci aspettiamo un ritorno di Generali anche in area 16/16,50 euro, su cui intervenire e tradare fra questi livelli e 21/21,50 euro, sempre meglio con vendita di opzioni put e call rispettivamente.

Per Poste Italiane, invece, che staccherà il dividendo relativo all'esercizio 2021 il 22 giugno prossimo, possiamo raccomandare lo stesso iter, ma incominciando da area 9,20/9,30 euro e a piramide rovesciata, aumentando l'investimento sui minimi degli ultimi 12 mesi, posti poco sopra 8 euro.

Concludere poi con la parte più importante se dovesse scivolare poco sotto gli 8 euro.

Non utilizzare le opzioni, peraltro poco liquide, ma beneficiare del corposo dividendo e degli altrettanti rimbalzi per alleggerire,meglio con lo stesso sistema.

L’euro-dollaro è sceso anche sotto l’area degli 1,08. Vede nuovi ripiegamenti nel breve?

Indubbiamente l'euro-dollaro è sceso quasi sui livelli supportivi di medio termine posti a 1,0650, livello che potrà raggiungere molto velocemente dopo la rottura, da confermare, della soglia psicologica degli 1,08 e superare, ma con molta fatica.

Approfittare comunque degli ancora possibili, ma difficili, ritorni anche oltre 1,10 e fino a 1,12/1,1250, per acquistare dollari.