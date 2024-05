Di seguito riportiamo l’intervista realizzata a Luca Guerreri, intermediario assicurativo e risk manager di Polizzamigliore.it, con domande sull’indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib sta tornando indietro dopo il recupero messo a segno fino ad area 34.500. Quali i possibili scenari ora?

L’attuale impostazione grafica dell’indice Ftse Mib rimane ancora incerta. Il livello 33.500 sta per essere raggiunto e se superato potrebbe innescare un’inversione ribassista.

Ftse Mib: meglio essere cauti ora

Consiglio dunque di rimanere cauti in questa fase, fino a quando non avremo un’indicazione chiara per il Ftse Mib, che potrebbe arrivare con il superamento della resistenza posta in area 34.250.

La view su Unicredit e Intesa Sanpaolo

Unicredit e Intesa Sanpaolo sono due titoli su cui puntare in vista dei conti trimestrali?

Il comparto bancario ha dimostrato di essere il settore trainante dell’indice Ftse Mib in questa fase.

Una discesa fisiologica per entrambi i big del settore, Unicredit e Intesa Sanpaolo, potrebbe avvenire nelle prossime sedute.

Concentrando l’attenzione sui due titoli, possiamo notare che i primi supporti su cui potrebbero avvicinarsi sono posti in area 3,42 euro per Intesa Sanpaolo e 33,55 euro per Unicredit.

Da questi livelli potremo poi in seguito valutare nuovi allunghi o verificarne successivamente l’andamento tecnico.

Sotto la lente Generali e Unipol

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Generali e Unipol e quali indicazioni operative ci può fornire per entrambi?

Dopo lo slancio iniziato a gennaio 2024, Generali ha rimbalzato sul supporto dinamico posto in area 22,30 euro.

Questo livello è stato molto importante poiché ha dato la possibilità di aprire nuove posizioni long.

Il raggiungimento dei massimi di periodo a quota 23,55 euro avvenuto a marzo, potrebbe essere solo l’inizio di ulteriori allunghi.

Per quanto riguarda Unipol, invece, la situazione tecnica è molto particolare e incerta: potrebbero comunque materializzarsi degli allunghi nel breve periodo dopo una naturale pausa di consolidamento.

Focus su Banca Generali

Su quali titoli consiglierebbe di puntare in questa fase a Piazza Affari?

Attualmente consiglierei di valutare Banca Generali. L’impostazione tecnica del titolo e il superamento della resistenza in area 36,85 euro potrebbero, se confermati, innescare ulteriori allunghi.