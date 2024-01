Ftse Mib ancora in range: quali scenari?

Il Ftse Mib è stato respinto nuovamente dall’area dei 30.500: quali le attese per le prossime sedute?

Avvio di settimana in calo per le Borse europee che, dopo il recupero di venerdì scorso, hanno imboccato nuovamente la via delle vendite.

Il Ftse100 e il Dax sono scesi dello 0,47% e dello 0,49%, mentre il Cac40 ha riportato una flessione dello 0,72%.

Segno meno anche a Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato gli scambi a 30.327 punti, con un calo dello 0,47%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 30.533 e un minimo a 30.270 punti.

L’indice continua a lottare con l’area dei 30.500, soglia intermedia da valicare prima di pensare a un ritorno sui massimi di periodo toccati a inizio mese.

Ftse Mib: ecco quando aspettarsi nuove salite

Oltre i 30.500 punti il Ftse Mib potrà salire verso i 30.650/30.700 punti prima e in seguito in direzione di area 30.850.

Una rottura decisa dei top di periodo aprirà le porte a un test della soglia psicologica dei 31.000 punti, superata la quale ci sarà spazio per un allungo in direzione di area 31.500.

La mancata rottura di area 30.500 costringerà a spostare l’attenzione sui supporti, il primo dei quali è individuabile in area 30.300/30.200.

Sotto questa soglia il Ftse Miv scenderà verso area 30.000, con proiezioni successive a 29.800 e a 29.500 punti, oltre cui si guarderà ai 29.200 e ai 29.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per domani è attesa la riapertura di Wall Street dopo la chiusura odierna per festività. Sul fronte macro USA si segnala l’indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitense.

In agenda anche l’indice New York Empire State Manufacturing che a gennaio dovrebbe migliorare da -14,5 a -4,5 punti.

Sul versante societario da seguire i conti del quarto trimestre del 2023 di Goldman Sachs e di Morgan Stanley, da cui ci si attende un utile per azione rispettivamente di 3,51 e di 1,01 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

Si guarderà alla Germania dove è atteso il dato finale dell’indice dei prezzi al consumo che dovrebbe salire dello 0,1% dopo il calo dello 0,4% precedente.

L’indice Zew a gennaio dovrebbe salire leggermente da 50,8 a 50,9 punti.

In Italia sarà reso noto il dato relativo all’inflazione di dicembre che dovrebbe salire dello 0,2% dopo il calo dello 0,5% precedente.

Da segnalare un’ora dopo l’apertura delle Borse europee l’inizio di una riunione dell’Ecofin.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza a 5 anni per un ammontare massimo di 4 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire Gibus e Saccheria Franceschetti che presenteranno i dati relativi ai ricavi dell’esercizio 2023.

Sotto la lente i bancari in vista delle trimestrali di Goldman Sachs e di Morgan Stanley.