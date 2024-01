Ftse Mib a un test cruciale. Eur/Usd e Oro, che fare?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib è sceso velocemente a testare la soglia dei 30.000 punti ieri. C’è il rischio di ulteriori cali nel breve?

Per il Ftse Mib è indubbiamente interessante valutare l’area dei 30.000, perché da qui le quotazioni potrebbero anche rimbalzare.

Se così non dovesse essere, sarà da mettere in conto un ulteriore alleggerimento delle posizioni, con discese del Ftse Mib verso i 29.600 punti in prima battuta.

Ftse Mib può scendere ancora

Anche uno sviluppo di questo tipo non sarebbe certo drammatico, considerando che dopo il forte rialzo messo a segno nel 2023, una pausa ci può anche stare, con un ritracciamento verso i livelli segnalati poc’anzi.

Il rapporto di volatilità si è incrementato tanto e ha certificato la pericolosità del movimento visto tra martedì e mercoledì.

Il ROC si è mosso velocemente verso il basso, quindi direi che il Ftse Mib può scendere ancora, con primo approdo in area 29.600.

In caso di cedimento di questa soglia, l’indice continuerà ad arretrare verso i minimi del 23 novembre in area 29.200 e lì un po’ di apprensione potrebbe anche esserci.

Sotto la lente l’euro-dollaro

L’euro-dollaro è tornato a ridosso di quota 1,09, dopo essersi spinto due figure più in alto. Quali le attese nel breve?

Da verificare ora se l’andamento mostrato in precedenza dall’euro-dollaro sia cambiato o se questa discesa partita da 1,11 sia un semplice ritracciamento.

Da vedere come interpretare il primo vettore rialzista nato nella seduta del 5 ottobre scorso fino al 30 novembre.

In sostanza, bisogna capire se si tratta di una prima onda elliottiana cui ha seguito il ritracciamento, e in tal caso potrebbe essere partita la terza onda, che dovrebbe essere la più lunga delle cinque.

In alternativa, questo ritracciamento potrebbe essere la prima onda, cui dovrebbe seguire l’onda B e poi la C.

Siamo al momento al 50% di ritracciamento dell’ultimo rialzo avvenuto da metà dicembre fino a qualche giorno fa, per cui quota 1,09 è un livello di approdo, di floor, da cui si potrebbe ripartire al rialzo.

Se però area 1,09 dovesse essere violata al ribasso, per portare l’euro-dollaro verso i minimi di metà dicembre, allora lo scenario diventerà più critico.

Quella dell’euro-dollaro è quindi una dinamica tutta da definire in questa fase, fermo restando che al ribasso è da monitorare la tenuta di area 1,09, sotto cui si scenderà fino a quota 1,07.

Il consiglio è di rimanere alla finestra in questo momento, in attesa di vedere quali saranno gli sviluppi nel breve per il cross.

L’analisi dell’oro

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell’oro e quali i possibili scenari nelle prossime sedute?

L’oro teoricamente potrebbe aver disegnato un doppio massimo in queste prime sedute di gennaio, dopo aver avvicinato nuovamente quota 2.086 dollari, top del 4 dicembre scorso.

Al ribasso occhio al supporto a quota 2.033 dollari, sotto cui il gold scenderà velocemente in area 2.000 dollari prima e poi a 1.983 dollari, livello dell’ultimo minimo visto il 13 dicembre scorso.

Viste le tensioni geopolitiche in atto, sarà interessante vedere se gli operatori si arroccheranno sull’oro o se al contrario ne approfitteranno per far calare ancora le quotazioni, con possibili discese verso i 1.983 dollari indicati prima.