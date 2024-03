Ftse Mib: i titoli che danno i numeri. I BOT in asta oggi

Petrolio: chiusura positiva ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 82,06 dollari, in rialzo dell’1,65%.

Wall Street: chiusura negativa per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono scesi dello 0,41% e dello 0,31%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 16.384,47 punti, in calo dello 0,27%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala l’indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi.

Per gli ordini di beni durevoli a febbraio si stima un rialzo dell’1,2% dopo al flessione del 6,1% precedente, mentre ad esclusione del settore difesa e aerei si prevede una variazione positiva dello 0,5%.

L’indice S&P Case Shiller a gennaio dovrebbe salire dal 6,1% al 6,6% su base annua, mentre l’indice relativo alla fiducia dei consumatori a marzo dovrebbe aumentare leggermente da 106,7 a 106,9 punti.

Risultati trimestrali USA: da segnalare dopo la chiusura di Wall Street i risultati del quarto trimestre del 2023 di GameStop che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di un utile per azione di 0,29 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si guarderà alla Germania, dove è atteso l’indice relativo alla fiducia dei consumatori che ad aprile dovrebbe migliorare leggermente da -29 a -28 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Hera che presenterà i risultati del 2023 e al test dei conti saranno chiamati anche GVS, Conafi, Somec, Ambromobiliare, Bifire, Doxee, Energy, Giglio.com, LA SIA, Longino&Cardenal, Magis, Maps, Solutions Capital Management SIM, TPS e UCapital24.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno offerti i BOT con scadenza 30 settembre 2024 e quelli con scadenza 13 giugno 2024 per un ammontare pari rispettivamente a 7 e a 1,5 miliardi di euro.