Il Ftse Mib non ha rinunciato a segnare nuovi massimi di periodo: ecco a quale area punta adesso.

Dopo due chiusure consecutive in positivo, le Borse europee oggi si sono mosse un po’ in ordine sparso.

Il Ftse100 è calato dello 0,17%. il Cac40 si è fermato sulla parità e il Dax è salito dello 0,3%.

A indossare la maglia rosa è stata Piazza Affari, che ha visto il Ftse Mib terminare le contrattazioni a 34.639 punti, con un vantaggio dello 0,86%, dopo aver segnato nell’intraday un top a 34.661 un bottom a 34.374 punti.

Il Ftse Mib anche oggi nell’intraday ha toccato nuovi massimi di periodo, fermandosi a poca distanza dagli stessi.

Ftse Mib: il movimento ascendente non si ferma

L’indice delle blue chip non appare in alcun modo intenzionato a fermare il suo movimento ascendente e conferme al di sopra di area 34.500/34.600 si potranno avere ulteriori apprezzamenti.

Il prossimo target al rialzo è in area 34.800, superata la quale ci sarà spazio per un allungo verso la soglia psicologica dei 35.000 punti.

Al ribasso, da monitorare la tenuta di area 34.500, sotto cui il Ftse Mib potrebbe dare vita a dei ripiegamenti verso i 34.200 e i 34.000 punti.

L’eventuale abbandono di quest’ultima soglia aprirà le porte a una flessione più marcata in direzione dei 33.800 e dei 33.500 punti, con proiezioni fino all’area dei 33.000 punti nella peggiore delle ipotesi.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prossima seduta, sul fronte macro USA si segnala l’indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi.

Per gli ordini di beni durevoli a febbraio si stima un rialzo dell’1,2% dopo al flessione del 6,1% precedente, mentre ad esclusione del settore difesa e aerei si prevede una variazione positiva dello 0,5%.

L’indice S&P Case Shiller a gennaio dovrebbe salire dal 6,1% al 6,6% su base annua, mentre l’indice relativo alla fiducia dei consumatori a marzo dovrebbe aumentare leggermente da 106,7 a 106,9 punti.

Sul versante societario, da segnalare dopo la chiusura di Wall Street i risultati del quarto trimestre del 2023 di GameStop che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di un utile per azione di 0,29 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si guarderà alla Germania, dove è atteso l’indice relativo alla fiducia dei consumatori che ad aprile dovrebbe migliorare leggermente da -29 a -28 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da seguire Hera che presenterà i risultati del 2023 e al test dei conti saranno chiamati anche GVS, Conafi, Somec, Ambromobiliare, Bifire, Doxee, Energy, Giglio.com, LA SIA, Longino&Cardenal, Magis, Maps, Solutions Capital Management SIM, TPS e UCapital24.

Da seguire in mattinata l’asta dei titoli di Stato, visto che saranno offerti i BOT con scadenza 30 settembre 2024 e quelli con scadenza 13 giugno 2024 per un ammontare pari rispettivamente a 7 e a 1,5 miliardi di euro.