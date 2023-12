Ftse Mib: occhio a Stellantis. I titoli al test dei conti

Petrolio: chiusura negativa anche venerdì scorso per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 74,03 dollari, con un calo del 2,79%.

Wall Street: chiusura positiva venerdì scorso per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,82% e dello 0,59%, mentre il Nasdaq Composite è stato fotografato a 14.305,03 punti, con un rialzo dello 0,55%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnalano gli ordini all’industria che a ottobre dovrebbero evidenziare una variazione negativa del 2,6% dopo il rialzo del 2,8% precedente.

Risultati trimestrali USA: da seguire dopo la chiusura di Wall Street i risultati degli ultimi tre mesi di Toll Brothers, da cui ci si attende un utile per azione di 3,71 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si guarderà alla Germania, dove sarà diffuso il dato relativo alla bilancia commerciale che dovrebbe mostrare un saldo positivo in calo da 16,7 a 14,3 miliardi di euro.

Sempre in terra tedesca da seguire l’asta dei titoli di Stato con scadenza maggio e novembre 2024, per un ammontare massimo di 2 miliardi di euro per ciascuna delle due categoria.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Homizy che presenterà i risultati dell’esercizio 2022-2023.

Stellantis: sotto i riflettori il titolo dopo che a novembre in Italia sono state immatricolate 139.278 autovetture, con un incremento del 16,2%.

Stellantis ha sottoperformato, con un aumento delle vendite del 10,6%, a fronte di una quota di mercato pari al 29,3%.