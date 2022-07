Petrolio: chiusura positiva ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 96,3 dollari, in rialzo dello 0,5%.

Wall Street: chiusura negativa anche ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,67% e dello 0,45%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.247,58 punti, in calo dello 0,15%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese invariate a 235mila unità.

I prezzi alla produzione a giugno dovrebbero salire dello 0,8%, in linea con la lettura precedente, mentre la versione "core" dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,5%.

Risultati trimestrali USA: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono attesi i conti del secondo trimestre di JP Morgan e Morgan Stanley che per non deludere le attese dovranno centrare l'obiettivo di un eps pari rispettivamente a 2,88 e a 1,59 dollari, mentre per Conagra Brands le stime parlano di un eps pari a 0,63 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo nel Vecchio Continente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari Piazza Affari: attesi per oggi i dati del primo trimestre dell'esercizio 2022-2023 di Unieuro, mentre GPI e LU-VE alzeranno il velo sui dati preliminari del primo semestre di quest'anno.

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi una riunione assembleare di Imwest per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.

Titoli bancari: sotto i riflettori i titoli del settore bancario in vista delle trimestrali di Jp Morgan e di Morgan Stanley.