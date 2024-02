Ftse Mib: il peggior titolo di oggi. Che sta succedendo?

Una seduta da dimenticare per Interpump, che oggi finisce stretto nella morsa dei ribassisti.

Il titolo, dopo aver ceduto quasi un punto e mezzo percentuale ieri, ha avviato gli scambi già in calo, ampliando progressivamente le perdite.

Interpump travolto da violento sell-off

Negli ultimi minuti Interpump viene fotografato a 44,37 euro, con un affondo del 5,76% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato olt 900mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 200mila.

Interpump bocciato da Intermonte

Interpump oggi scivola in fondo al Ftse Mib, appesantito dalla bocciatura di Intermonte, che ha ridotto il giudizio sul titolo da “outperform” a “neutral”, con un prezzo obiettivo a 51,5 euro.

Gli analisti continuano a giudicare positivamente Interpump, vista come una società di valore e ben gestita, ma al contempo ritengono piuttosto improbabile nel breve termine una revisione al rialzo delle loro stime e di quelle del consenso.

Interpump: la preview di Equita SIM sulla trimestrale

Intanto, il focus è già rivolto all’appuntamento in agenda il prossimo 14 febbraio, giorno in cui saranno diffusi da Interpump i risultati del quarto trimestre del 2023.

Gli analisti di Equita SIM si aspettano a livello di ricavi una divergenza tra water jetting e idraulica, come iniziava a emergere già nel terzo trimestre, con water jetting atteso proseguire con buoni tassi di crescita, mentre olio atteso passare in negativo. Rispetto alle precedenti stime, la revisione sui ricavi che gil analisti apportano è marginale e legata all’organico dell’idraulica. Sul 2023 la crescita organica a cambi costanti è del 7.4%.

A differenza di quanto recentemente riportato da Parker nel settore industriale, e più coerentemente con i messaggi di player come Bucher, gli esperti di Equita SIM hanno invece ridotto le stime di margini per entrambe le divisioni, ipotizzando ora un 24% sull’anno e il 21,7% sul quarto trimestre, per tenere conto di un mix di vendite nel water jetting più spostato sui sistemi e della frenata organica nell’olio in particolare in end-markets come l’agro.

Interpump: Equita SIM rivede le stime e il target price

Questo porta Equita SIM a limare l’EBITDA 1023 del 2% a 540 milioni di euro, contro i 553 milioni del consensus.

Sotto l’EBITDA, gli analsiti non si aspettano sorprese particolari, ma incorpora un impatto non-cash dalla rivalutazione delle put option più simile al quarto trimestre del 2022, riducendo l’utile netto del 4% a 297 milioni di euro e l’EPS adjusted del 2% a 2,72 euro.

Gli esperti di Equita SIM confermano per il 2024 le attese di un organico negativo a -2%, con olio -5% e water +6%, con un EBITDA margin che gli analisti pensano possa rimanere vicino ai livelli del 2023, con una revisione dell’EBITDA del 3% a 526 milioni di euro e dell’eps adjusted del 5% a 2,55 euro.

Gli analisti di Equita SIM confermano intanto la loro view positiva su Interpump, con una raccomandazione “buy” invariata e un target price rivisto verso il basso da 54 a 53 euro.