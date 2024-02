Ftse Mib ancora più in alto: i prossimi target al rialzo

Il rimbalzo di venerdì scorso ha avuto vita breve per le Borse europee, che sono tornate a rivedere il segno meno in avvio di settimana.

Il Cac40 e il Ftse 100 sono scesi dello 0,03% e dello 0,04%, mentre il Dax ha ceduto lo 0,08%.

Diverso lo scenario se ci si sposta a Piazza Affari, che si è mossa in controtendenza in Europa, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,76% a 30.952 punti, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 31.093 e un minimo a 30.771 punti.

Ftse Mib su nuovi top di periodo

L’indice delle blue chip ha aggiornato nuovamente i massimi di periodo, superando la soglia dei 31.000 punti, salvo poi fermarsi poco al di sotto di questa in chiusura di sessione.

Le attese sono ora per un nuovo tentativo di allungo oltre area 31.000, con primo approdo in area 31.200 e obiettivo successivo a quota 31.500 punti.

La mancata violazione di area 31.000 potrà favorire dei ripiegamenti, con primo supporto in area 30.850/30.750 e sostegno successivo a quota 30.500 punti.

Il cedimento di quest’ultima soglia aprirà le porte a una flessione più marcata verso i 30.200 e i 30.000 punti, sotto cui la discesa proseguirà verso i 29.800 e i 29.500 punti, con proiezioni successive a 29.200 e a 29.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per domani sul fronte macro USA si segnala solo l’indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitense.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti del quarto trimestre di Eli Lilly e di Ford Motor, con un eps atteso a 2,19 e a 0,13 dollari, mentre a mercati chiusi si guarderà alla trimestrali di Amgen e di Walt Disney, da cui ci si attende un utile per azione di 4,6 e di 0,99 dollari, mentre per Snap si stima un eps di 0,06 dollari e per Spotify Technology una perdita per azione di 0,23 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si conosceranno le vendite al dettaglio che a novembre dovrebbero calare dello 0,8% dopo la flessione dello 0,3% precedente.

Gli ordini all’industria in Germania sono attesi in riduzione dello 0,1% dopo il rialzo dello 0,3% precedente, mentre in Italia la fiducia dei consumatori a gennaio dovrebbe calare da 106,7 a 105,8 punti e la fiducia delle imprese da 107,2 a 106,5 punti.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari diversi titoli saranno chiamati a presentare i risultati del quarto trimestre e dell’intero 2023 e si tratta di Banca Monte Paschi, FinecoBank, Intesa Sanpaolo, Anima Holding, Banca Popolare di Sondrio, Next RE, The Italian Sea Group, Medica e Racing Force.